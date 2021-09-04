Бейонсе – 40 лет! Смотрите, как с годами менялась певица (фото)

4 сентября американская певица празднует день рождения. По этому случаю мы собрали ТОП-7 фотографий Бейонсе, которые показывают, как она выглядела в детстве и сейчас

Бейонсе - 40 лет. Как менялась певица - фото / Фото: instagram.com/beyonce

В конце лета Бейонсе снялась сразу для четырех обложек журнала Harper’s Bazaar и дала откровенное интервью, в котором поделилась с читателями проблемами со здоровьем и своем отношению к возрасту и приближающемуся дню рождения.

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Мы собрали редкие снимки Бейонсе от маленького возраста до сегодняшнего дня, чтобы показать, как она выглядела в разные периоды своей жизни и как формировался ее стиль.

Бейонсе в детстве / Скриншот из YouTube

Малышка Бейонсе, которая росла с двумя сестрами, начала увлекаться музыкой и танцами еще в детстве.

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Бейонсе в школьные годы / Скриншот из YouTube

В 7 лет она выиграла музыкальный конкурс в школе, где спела песню Imagine Джона Леннона. Далее все пошло по "классическому сценарию" звездных биографий.

Юная Бейонсе / Скриншот из YouTube

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Настоящая карьера Бейонсе началась в группе Destiny’s Child в конце 90-х. Перед этим коллектив пережил несколько провальных моментов.

Бейонсе (по центру) в составе Destiny’s Child / Фото: Instagram

В 2001-м группа распалась и Бейонсе начала выступать сольно, а также снялась в нескольких фильмах.

Бейонсе в фильме "Розовая пантера"

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Сегодня у Бейонсе входит в ТОП самых высокооплачиваемых певиц мира, музыкантов мира, а также артистов с наибольшим количеством номинаций "Грэмми".

Бейонсе в 2016-м году / Фото: instagram.com/beyonce

Ее стиль всегда узнаваем, ним вдохновляются многие артисты по всему миру, а глянцы называют ее фэшн иконой.

Бейонсе в 2021-м / Фото: instagram.com/beyonce

Смотрите видео о самых смелых нарядах Бейонсе:

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