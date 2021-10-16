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Без филлеров и ботокса: 10 знаменитостей, которые умеют стареть красиво

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
16 октября, 18:05
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Некоторые звезды уже к 25-ти годам "перекроили" свое лицо, а кто-то даже в 75 не нуждается в "уколах красоты" и уж тем более не думает о пластических операциях
Звезды, отказавшиеся от ботокса и филлеров
Звезды, отказавшиеся от ботокса и филлеров / Фото: instagram.com/juliannemoore, instagram.com/susansarandon

Актриса Джоди Фостер когда-то призналась, что ее не заботит то, как она выглядит в реальной жизни, добавив, что она вовсе "не неряха и не растяпа", а просто ей все равно.

Звезда "Молчания ягнят" в свои 58 также не является поклонницей уколов ботокса, предпочитая здоровое питание и занятия спортом.

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Джоди Фостер отказалась от ботокса и других уколов красоты / Фото: instagram.com/jodiefosterworld

Далее в нашей подборке еще девять актрис, которые не боятся возрастных изменений и мелких морщин.

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Хелен Миррен

Хелен Миррен не боится стареть / Фото: vogue.co.uk

Известная британская актриса никогда не делала пластику и даже в 76 лет не скрывает свои морщины на лице. Хелен Миррен всегда выглядит как очень счастливая женщина, которая находится в гармонии с собой и своим возрастом.

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Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон / Фото: instagram.com/susansarandon

Еще одна актриса, которая "за" естественную красоту – Сьюзан Сарандон. Ей 75 и она выглядит потрясающе без всяких инъекций.

Мэрил Стрип

Мерил Стрип
Мерил Стрип / Фото: instagram.com/merylstreep

Звезда Голливуда к пластической хирургии относится отрицательно и не считает это "спасением" или "ключом к вечной молодости".

Дайан Китон

Дайан Китон / Фото: vogue.co.uk

Еще одна легенда, обладательница "Оскара" – Дайан Китон – также отказалась от подтяжек, что видно невооруженным глазом. Но от этого она не выглядит хуже, а даже наоборот.

Сигурни Уивер

Сигурни Уивер
Сигурни Уивер / Фото: Getty Images

Звезде "Чужого" Сигурни Уивер сейчас 72 года, но до сих пор она не ложилась под нож хирурга и ничего в своей внешности не меняла. Это же касается и филлеров. Уивер признается, что не видит смысла в уколах.

Шарлотта Рэмплинг

Шарлотта Рэмплинг / Фото: fashionmagazine.com

Известная британская актриса Шарлотта Рэмплинг в молодости считалась красоткой и очаровывала всех своей внешностью. И хотя в 75 она выглядит уже иначе, но ее шарм никуда не исчез.

Джулианна Мур

Джулианна Мур / Фото: VOGUE

От рыжеволосой Джулианны Мур сложно отвести взгляд. Актриса не осуждает поклонниц ботокса, но сама является противницей подобных процедур.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет / Фото: instagram.com/kate.winslet.official

Звезде "Титаника" приписывают ринопластику – якобы она изменила форму носа. Но несколько лет назад Кейт вместе со своими подругами организовала Лигу противников пластической хирургии и публично заявила, что никогда не позволит своему лицу "застыть с одним выражением".

Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер / Фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Глядя на 63-летнюю актрису сложно поверить в ее возраст. Мишель говорит, что пока радикально не меняла свое лицо, но не исключает того, что однажды воспользуется услугами косметологов, потому что совершенно не против ботокса.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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