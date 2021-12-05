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Без макияжа и фотошопа: смотрим честные селфи Аллы Пугачевой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 08:00
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Каждая новая фотография Аллы Пугачевой в Instagram активно обсуждается в Сети. Селфи певицы не исключение
Как Алла Пугачева выглядит без фильтров
Как Алла Пугачева выглядит без фильтров / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева не самый активный пользователь соцсетей. Певица не публикует ежедневно фото и не выходит в Stories. Но если артистка решает сделать публикацию, подписчики не поскупятся на комментарии.

К слову, профиль певицы отличается от страниц других артистов российского шоу-бизнеса. Алла Пугачева не из тех звезд, кто выкладывает лишь идеальные фото с выставленным светом и тонной фотошопа. Певица не боится показаться без косметики на публике и легко публикует снимки без ретуши.

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Таких неидеальных селфи в профили Аллы Пугачевой достаточно и наша подборка тому доказательство.

Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа | Фото: instagram.com/alla_orfey
Как Алла Пугачева выглядит без фотошопа / Фото: instagram.com/alla_orfey
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Напомним, в апреле этого года Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Примадонна не стесняется своего возраста. Например, недавно певица продемонстрировала свое чувство юмора и повеселила Сеть реакцией на шутку о своем возрасте.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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