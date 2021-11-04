Без макияжа и в смешной шапочке: Собчак показала свои лучшие выходные с супругом

Ведущая улетела отдыхать в Италию в компании друзей и супруга Константина Богомолова. Но перед полетом она выложила пост, где четко высказалась о вакцинации

Ксения Собчак с мужем / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Светская львица, которая недавно оказалась в эпицентре скандала после ДТП в Сочи, заявила, что не собирается сидеть дома из-за "бессознательных людей", которые не хотят вакцинироваться в то время как сама она сделала это уже давно. Поэтому она спокойно улетела за границу.

Почему я должна страдать из-за бессознательных граждан, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет? Я человек крайне рационален, и не понимаю почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны представляют угрозу, а метро – нет? Закрывать все или ничего. Поэтому улетаю туда, где карантина нет, – написала Ксения.

В Риме скандальная ведущая насладилась приятными посиделками с друзьями и любимым в местных ресторанчиках, а также прогулками по уютным улочкам.

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Собчак утеплилась по-осеннему, надев смешную вязаную шапочку-шарф, которую пользователи Сети непременно оценили.

Лучшие выходные с любимыми людьми. Спасибо мужу за Рим, – поделилась ведущая.

Знаменитая блондинка не постеснялась сфотографироваться с Константином совершенно без макияжа, и выставить эту фотографию в Instagram. Пара выглядит довольно счастливой, особенно Ксения.

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Поклонники Собчак сразу же "засыпали" ее комплиментами и радостными комментариями:

Пазлы сложились, пара вы очень гармонична и привлекательная. Красивые, умные глаза и любовь. Берегите друг друга.

Без макияжа вы как на вашем известном детском фото. Не меняйтесь.

Любимые! Обожаю вас! Как Бонни и Клайд.

Скриншот с Instagram

Напомним, что пара поженилась 13 сентября 2019 года. Однако до этого они уже были в отношениях. Так, режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, у них есть общая дочь Анна. А вот ведущая была замужем за артистом Максимом Виторганом, у них есть сын Платон. В то же время, общих детей у Собчака и Богомолова пока нет.

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