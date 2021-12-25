Без мейка и прически: на этом фото вы не узнаете 52-ленюю Джей Ло

Дженнифер Лопес показала, как на самом деле выглядит без макияжа и ретуши. Певица поделилась в Instagram честным селфи

Дженнифер Лопес показала селфи без макияжа / Фото: instagram.com/jlo

Недавно мы обсуждали, что Дженнифер Лопес изменила цвет волос, а еще, что она становится похожей на Ким Кардашьян. И если последнюю редко можно увидеть без косметики, то Джей Ло не стесняется показаться перед фолловерами с "чистым" лицом.

В сторис знаменитость выложила короткое видео – в нем Лопес одета в домашнее, с собранными волосами и без сценического макияжа.

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Дженнифер Лопес без макияжа / Фото: instagram.com/jlo

Подписчикам артистка показала, как ухаживает за лицом дома, а вот секретами своей красоты не поделилась. Но мы ведь и так знаем, что это благодаря активному образу жизни, спорту, полезному питанию и хорошему отдыху :)