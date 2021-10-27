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Би-2 впервые за девять лет выступят в Украине: что они говорили о нашей стране

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
27 октября, 14:10
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Популярные российские музыканты анонсировали выступление весной 2022 года
/ Фото: Instagram

Все чаще российские музыканты приезжают в Украину с концертам. На этот раз выступление анонсировала рок-группа Би-2, которая в последний раз выступала в нашей стране еще в 2012 году.

У себя на странице в Instagram музыканты опубликовали афишу концерта в Киеве.

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Наконец-то! 21 мая 2022 года выступаем в киевском ВДНГ с нашим лучшим стадионным шоу NewBest — это будет наш первый концерт в Украине за 9 долгих лет! – написали музыканты.

Специальным гостем концерта станет украинская певица Мария Чайковская.

Скриншот: Instagram

Что Би-2 говорили об Украине

Музыканты Би-2 избегали публичных комментариев относительно событий в Украине. Но в 2014 году группа выпустила песню "Забрали в армию". Поклонники рок-группы считают, что эта песня и клип являются ответом на агрессию Кремля.

Над рекою пылает взорванный мост.
Нам победу над слабым бросают, как кость.
В долгих поисках правды – верим вранью,
Дальше думать не надо

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Стоит отметь, бас-гитарист Би-2 Максим Андрющенко и клавишник группы Ян Николенко участвовали в Марше Мира в Москве.

В 2019 году из-за песни Би-2 "Люди на эскалаторах" разгорелся скандал. Во время трансляции концерта на одном из российских каналов вырезали слово "протесты".

В оригинале строчки звучат так: "Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты". Но в видео с телеверсии концерта звук частично пропадает, когда звучит слово "протесты".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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