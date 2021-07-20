Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Мемуары Гарри

Баста едет в Украину

У Анатолича сын!

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Билеты на концерты Басты, Лорак и Лободы в Украине почти распроданы, несмотря на высокие цены

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 июля, 19:40
Копировать ссылку
В следующем месяце в Украину приедут с концертами три артиста, которые живут и работают в России. Украинцы неоднозначно реагируют на их предстоящие выступления
Ани Лорак, Светлана Лобода и Баста выступят в Одессе
Ани Лорак, Светлана Лобода и Баста выступят в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bastaakanoggano

В последний месяц лета в клубах Одессы состоятся три концерта – Ани Лорак, Светланы Лободы и Басты, на новости о приезде которого уже отреагировала публика. Как оказалось, билеты на их концерты уже практически распроданы. При этом, стоимость билета не маленькая и стартует от 1000 гривен.

Для рэпера Басты это будет уже не первый приезд в Украину за лето. С тех пор как российскому артисту отменили запрет на въезд в Украину, он рад выступить для своих украинских поклонников. В то же время некоторые активисты до сих пор против того, чтобы он выступал здесь. На сайте Ibiza Beach Club можно увидеть, что цена билетов варьируется от 1000 до 7000 гривен.

В середине августа там же собирается выступить Светлана Лобода, которая давно живет в России. После 2014 года концерты звезды начали бойкотировать в Украине и с тех пор она перестала приезжать.

А днями позже, в клубе Itaka выступит Ани Лорак – певица даст два концерта. Артистка не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт впервые за семь лет.

При этом, организатором концерта певицы выступает Артем Вознюк. Еще в 2012 году в соцсетях он делал провокационные заявления и писал, что будет "гнать нациков". По крайней мере об этом пишет общественник Сергей Стерненко в Facebook.

В тренде

Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве:

Ранее телеведущий Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак коллаборанткой и раскритиковал ее предстоящие концерты.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
Баста снова едет в Украину
Быть в курсе
Цитата дня

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

Ната Жижченко солистка ONUKA
Как ONUKA объяснила свое решение
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять