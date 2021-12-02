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"Битлз: Вернись!" – Питер Джексон показал другую историю легендарной четверки в новом фильме

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 21:59
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Культовая рок-группа навсегда оставила свой след в мировой истории музыки. Режиссер не менее культовых фильмов саги "Властелин колец" Питер Джексон в своем фильме решил показать как завершился последний этап творчества "ливерпульской четверки"
Новый фильм Битлз по-другому покажет историю группы
Новый фильм Битлз по-другому покажет историю группы / Фото: Getty Images

Распад легендарной британской рок-группы стал настоящим шоком для многочисленных поклонников по всему миру. В одном из интервью Пол Маккартни объяснил причину, по которой группа все же распалась.

Документальный фильм Питера Джексона позволил зрителям увидеть последний период совместной работы "ливерпульской четверки" и узнать, что же поставило точку в истории The Beatles. Кадры, которые режиссер использовал в создании фильма, были впервые показаны широкой публике.

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О чем фильм "The Beatles: Get Back"?

В руки Джексона попали архивные киноматериалы, отснятые в 1969 году во время репетиций и записи альбома "Let It Be". Часть из них ранее были показаны в одноименном фильме еще в 70-х, но остальное не видел никто. Тогда впечатления от фильма у зрителей и самих музыкантов остались очень печальные – споры, разлады и конфликты показали на видео показали истинный порядок вещей в группе.

Кроме того, впервые в киноленте показана 42-минутная версия последнего живого концерта The Beatles на крыше дома в Лондоне.

Кадры последнего концерта The Beatles – Getty Images

Наконец-то поклонники рок-музыкантов смогли проверить свои версии распада легендарного коллектива и убедиться в том что даже после многочисленных сложностей и конфликтов, участникам группы удавалось оставаться командой.

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Почему Питер Джексон решил снять фильм о The Beatles?

Режиссер фильма оказался большим поклонником The Beatles. Он с детства был интересовался творчеством группы, а потом смог лично познакомиться с Полом Маккартни на премьере своего фильма "Властелин колец: Две башни". Именно тогда режиссер узнал о том, что в архивах имеется около 60 часов видеоматериала и 130 часов аудиозаписей за время работы над финальным проектом "Let It Be".

Как любой уважающий себя битломан, я понимал, насколько значимы эти материалы. В 1969 году Beatles были уже на грани разрыва, отношения между ними были напряжённые, и на видео из студии они постоянно ругаются, – рассказал Джексон в одном из интервью.

Джексон проработал над подготовкой материалов для документальной ленты почти 4 года. Главной задачей для него было показать истинные эмоции и переживания, которые царили среди "ливерпульской четверки".

Питер Джексон – Getty Images

Пол Маккартни поделился впечатлениями о фильме

Один из основателей легендарной рок-группы рассказал, что фильм изменил его отношение к распаду группы. По словам музыканта, долгое время он чувствовал себя виноватым в том, что коллектив не смог остаться вместе.

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Я скажу вам, что это потрясающий фильм, он показывает, как мы вчетвером веселимся. Это было очень приятно для меня. Для меня это была одна из важных вещей в The Beatles — мы могли рассмешить друг друга, – поделился Маккартни.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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