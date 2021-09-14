Битва образов: Зои Кравиц VS Кендалл Дженнер в "голых" платьях на Met Gala 2021 (голосование)

Знаменитый бал костюмов Met Gala стал одним из самых долгожданных событий сентября после того, как был отменен из-за пандемии в прошлом году. По традиции, звезды не стали сдерживаться в идеях и надели самые яркие наряды

Зои Кравиц и Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Прошлой ночью в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala, который в этом году посвящен американской моде. Кинозвезда Зои Кравиц и популярная модель Кендалл Дженнер привлекли внимание своими провокационными нарядами – обе девушки выбрали полупрозрачные платья, в которых продемонстрировали свои изумительные фигуры и сразили публику. Чтобы отдать свой голос за вашу фаворитку – скрольте вниз.

Зои Кравиц выбрала свой любимый Saint Laurent – откровенное платье с эффектной сеткой почти что "обнажило" фигуру актрисы. Зои выглядела фантастически.

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Зои Кравиц на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер, по сравнению с Зои Кравиц, выбрала "более закрытый" наряд, который, кстати, был вдохновлен образом Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди". Прозрачное платье Кендалл Дженнер от Givenchy было украшено драгоценными камнями – образ получился невероятно романтичным.

Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

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В Instastories Кендалл Дженнер опубликовала кадр того самого наряда Одри Хепберн из фильма, которым вдохновилась модель.

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