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Битва образов: Зои Кравиц VS Кендалл Дженнер в "голых" платьях на Met Gala 2021 (голосование)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 10:28
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Знаменитый бал костюмов Met Gala стал одним из самых долгожданных событий сентября после того, как был отменен из-за пандемии в прошлом году. По традиции, звезды не стали сдерживаться в идеях и надели самые яркие наряды
Зои Кравиц и Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Зои Кравиц и Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Прошлой ночью в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala, который в этом году посвящен американской моде. Кинозвезда Зои Кравиц и популярная модель Кендалл Дженнер привлекли внимание своими провокационными нарядами – обе девушки выбрали полупрозрачные платья, в которых продемонстрировали свои изумительные фигуры и сразили публику. Чтобы отдать свой голос за вашу фаворитку – скрольте вниз.

Зои Кравиц выбрала свой любимый Saint Laurent – откровенное платье с эффектной сеткой почти что "обнажило" фигуру актрисы. Зои выглядела фантастически.

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Зои Кравиц на Met Gala-2021
Зои Кравиц на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер, по сравнению с Зои Кравиц, выбрала "более закрытый" наряд, который, кстати, был вдохновлен образом Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди". Прозрачное платье Кендалл Дженнер от Givenchy было украшено драгоценными камнями – образ получился невероятно романтичным.

Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

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В Instastories Кендалл Дженнер опубликовала кадр того самого наряда Одри Хепберн из фильма, которым вдохновилась модель.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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