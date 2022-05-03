Блейк Лайвли на Met Gala 2022 снова подтвердила статус иконы стиля: у нее роскошный образ!

Звезда кино покорила платьем-трансформером на красной дорожке бала Института костюма

Актриса Блейк Лайвли восхитила всех на красной дорожке Met Gala 2022 / Фото: Getty Images

Сегодня ночью состоялся благотворительный вечер Института костюма Музея искусств Метрополитен – Met Gala 2022, который проходит ежегодно в первый понедельник мая с целью сбора средств для Института костюма. Темой мероприятия в этом году стала выставка "В Америке: Антология моды", а дресс-код вечера – "позолоченный гламур". Гости мероприятия выбирали наряды по теме. И настоящей звездой вечера стала голливудская актриса Блейк Лайвли.

В этом году звезда сериала "Сплетница" стала ведущей мероприятия, поэтому к выбору своего образа подошла особенно ответственно, хотя она и без того всегда блистает на красной дорожке Met Gala. За компанию с ней появился и муж, красавчик Райан Рейнольдс, выбравший строгий смокинг с бабочкой.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

В этом году Блейк сделала ставку на образ от Донателлы Версаче. Это удивительной красоты платье-трансформер с огромным бантом-шлейфом.

У Блейк просто роскошный образ! / Фото: Getty Images

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Кутюрное платье Atelier Versace действительно считывает "позолоченный гламур", украшения также подобраны в тон к луку.

Звезда "Сплетницы" принимает комплименты / Фото: Getty Images

Но весь секрет и роскошь образа – в трансформации. Если присмотреться ближе, подол платье расшит зодиакальными созвездиями. Наряд Блейк Лайвли на Met Gala 2022 смотрится максимально эффектно, согласитесь!

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Платье-трансформер Блейк Лайвли произвело фурор / Фото: Getty Images

Как звезды позировали на красной дорожке бала Института костюма, вы можете посмотреть далее в видео.

Также напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.