Блейк Лайвли на Met Gala 2022 снова подтвердила статус иконы стиля: у нее роскошный образ!

Сегодня ночью состоялся благотворительный вечер Института костюма Музея искусств Метрополитен – Met Gala 2022, который проходит ежегодно в первый понедельник мая с целью сбора средств для Института костюма. Темой мероприятия в этом году стала выставка "В Америке: Антология моды", а дресс-код вечера – "позолоченный гламур". Гости мероприятия выбирали наряды по теме. И настоящей звездой вечера стала голливудская актриса Блейк Лайвли.
В этом году звезда сериала "Сплетница" стала ведущей мероприятия, поэтому к выбору своего образа подошла особенно ответственно, хотя она и без того всегда блистает на красной дорожке Met Gala. За компанию с ней появился и муж, красавчик Райан Рейнольдс, выбравший строгий смокинг с бабочкой.
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В этом году Блейк сделала ставку на образ от Донателлы Версаче. Это удивительной красоты платье-трансформер с огромным бантом-шлейфом.
Кутюрное платье Atelier Versace действительно считывает "позолоченный гламур", украшения также подобраны в тон к луку.
Но весь секрет и роскошь образа – в трансформации. Если присмотреться ближе, подол платье расшит зодиакальными созвездиями. Наряд Блейк Лайвли на Met Gala 2022 смотрится максимально эффектно, согласитесь!
Как звезды позировали на красной дорожке бала Института костюма, вы можете посмотреть далее в видео.
Также напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
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