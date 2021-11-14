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Блиц-опрос: Теоне Контридзе пришлось сделать нелегкий выбор

Интервью
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 ноября, 18:17
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Теона Контридзе уже сегодня впервые выступит в Киеве с концертом. Ранее знаменитая джазовая певица выступала в Украине только на частных мероприятиях
Теона Контридзе ответила на вопросы "с перчинкой"
Теона Контридзе ответила на вопросы "с перчинкой" / Фото: instagram.com/teonakontridze/

Перед выступлением Теона Контридзе ответила на пять вопросов из нашего блица. Мы предоставили артистке сделать выбор между двумя пунктами и объяснить его.

А пока Теона готовится выйти на сцену Октябрьского дворца, вы можете узнать, как певица ответила на наши вопросы с "перчинкой" – ведь выбор было сделать нелегко.

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Блиц с Теоной Контридзе

1. Что бы вы выбрали:

  • Всю жизнь слушать лишь джаз, при этом другие жанры вам слушать запрещено.
  • Слушать музыку всех жанров, кроме джаза.

Ответ Теоны:

Только джаз! Я могу жить без всех жанром музыки, а без джаза не могу.

2. Что бы вы выбрали:

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  • Стать участницей всемирного вокального шоу талантов.
  • Стать членом жюри всемирного вокального шоу талантов.

Ответ Теоны:

Уже, конечно, жюри. Выбираю жюри, потому что конкурсантом я уже была три раза. На моих плечах уже три международных конкурса. И скоро мне будет 45 лет. Пора садиться в жюри. Тем более что мне уже по возрасту так полагается. (Улыбается – ред.)

Теона Контридзе выступит в Киеве
Теона Контридзе выступит в Киеве / Фото: instagram.com/teonakontridze/

3. Что бы вы выбрали

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  • Вы становитесь малоизвестной, но очень богатой певицей
  • Вас знают в каждой стране мира, но при этом за концерты и выступления вы получаете копейки

Ответ Теоны:

Малоизвестной но очень богатой (смеется -ред.). Выбираю быть в андерграунде, но богатой, потому что для меня быть знаменитой абсолютно не самоцель. Мне все равно буду я знаменитой или нет.

4. Что бы вы выбрали:

  • В течение следующих 10 лет есть блюда только украинской кухни.
  • В течение следующих 10 лет есть блюда только грузинской кухни.

Теона Контридзе ответила на необычные вопросы
Теона Контридзе ответила на необычные вопросы / Фото: instagram.com/teonakontridze/

Ответ Теоны:

Грузинскую кухню! Пожалуй оставлю грузинскую кухню, потому что это моя кровь, это мое ДНК, это моя мать. В конце концов это то, с чем я родилась. Поэтому, как говорит Давай Лама, в год один раз надо пить воду из того водоема, откуда вы родом.

5. Что бы вы выбрали:

  • Отныне вы не можете посещать родной город
  • У вас забирают права на все ваши песни

Ответ Теоны:

Тбилиси или песни? Вот это выбор! Я выберу Тбилиси. Песни напишем еще. Выбираю мой любимый город, потому что песни мы еще напишем, запишем, сочиним, а любимы город не выбирают.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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