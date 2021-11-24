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Нину Русланову провели в последний путь: Останется символом актерской свободы (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 14:04
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21 ноября Сеть всколыхнула ужасная новость – из жизни ушла легендарная актриса. Сегодня же проходит церемония прощания со знаменитостью
Нины Руслановой не стало 21 ноября.
Нины Руслановой не стало 21 ноября. / Фото: Скриншот из YouTube

Нина Русланова скончалась, не дожив всего несколько недель до своего 76-летия. По данным СМИ, у артистки были осложнения, вызванные коронавирусом. 24 ноября кинозвезду провожают в последний путь – прощались с ней в московском Доме кино.

С самого начала траурной церемонии с гробом Нины Ивановны находилась ее дочь – Олеся Рудакова, которая обвинила врачей в смерти мамы. Она считает, что артистку можно было спасти.

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Также на церемонию прощания прибыли близкие, друзья и коллеги Нины Руслановой со всех уголков, чтобы почтить память легенды.

Несмотря на то, что уже несколько лет артистка почти не выходила в свет и отказывалась от съемок, ее поклонники до последнего верили, что им удастся насладиться игрой актрисы, но, к сожалению, звезда угасла навсегда.

Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни.
Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Коллеги актрисы выступали с прощальной речью. Они отмечали, что Нина Русланова была уникальной актрисой. А вот актер Сергей Никоненко отметил, что "самые известные режиссеры стояли в очереди, чтобы пригласить Нину Русланову в свой фильм".

Для меня Нина Ивановна была и остается символом человеческой, актерской свободы. Она останется неповторимой , – сказала во время прощания актриса Дарья Екамасова.

Отметим, что в зале, где прощались с Ниной Ивановной, находится массивный стенд с некрологом и черно-белым фото звезды. Также с месяца происшествия местные СМИ ввели прямую трансляцию. Бесспорно, все эти кадры выглядят страшно: слезы и боли.

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Траурное мероприятие продлилось несколько часов. Нину Ивановну похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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