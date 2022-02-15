Блогер Даня Милохин пострадал в ДТП: появились кадры с места происшествия

Известный российский блогер Даня Милохин поделился с поклонниками фото, где видно, какие увечья он получил. Больше по теме читайте в нашем материале.
Даня Милохин попал под колеса велосипеда / Фото: скриншот, instagram.com/danya_milokhin
На своей странице в Инстарам тиктокер Даня Милохин показал свое разбитое лицо. Конечно же, кадры заставили поклонников беспокоиться, тем более, что блогер причину своих травм озвучивать не стал.
Спустя несколько минут Телеграм-канал Mash сообщил, что Даня Милохин получил увечья в центре Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия. Как оказалось, его сбил велосипедист. На парня, вышедшего из своего "Майбаха" наехал велосипедист и сбил его с ног. Даня оказался лицом на асфальте.
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В Mash сообщили, что инцидент разрешился мирно, скорую помощь не вызывали.
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.