Блогер Даня Милохин пострадал в ДТП: появились кадры с места происшествия

Известный российский блогер Даня Милохин поделился с поклонниками фото, где видно, какие увечья он получил. Больше по теме читайте в нашем материале.

Даня Милохин попал под колеса велосипеда / Фото: скриншот, instagram.com/danya_milokhin

На своей странице в Инстарам тиктокер Даня Милохин показал свое разбитое лицо. Конечно же, кадры заставили поклонников беспокоиться, тем более, что блогер причину своих травм озвучивать не стал.

Даня Милохин получил травмы / скриншот из Инстаграм

Спустя несколько минут Телеграм-канал Mash сообщил, что Даня Милохин получил увечья в центре Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия. Как оказалось, его сбил велосипедист. На парня, вышедшего из своего "Майбаха" наехал велосипедист и сбил его с ног. Даня оказался лицом на асфальте.

Реклама

Даня Милохин попучил травмы / скриншот ТГ Крысиное королевство

В Mash сообщили, что инцидент разрешился мирно, скорую помощь не вызывали.

На блогера наехал велосипедист

Парень продолжает записывать ролики, теперь уже о пережитом наезде.

Напомним, вчера стало известно, что сын Егора Крутоголова попал в ДТП.