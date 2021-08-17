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Боб Дилан обвинен в изнасиловании 12-летней девочки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 августа, 09:56
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Инцидент якобы произошел в 1965 году, когда Дилану было 24 года. По словам предполагаемой жертвы, легендарный музыкант нанес ей огромный моральный ущерб
Боб Дилан обвинен в изнасиловании 56-летней давности
Боб Дилан обвинен в изнасиловании 56-летней давности / Фото: Getty Images

В судебных документах, поданных в Верховный суд Манхэттена на прошлой неделе, в качестве истца выступила женщина, утверждающая что Боб Дилан якобы напоил ее алкоголем и накачал наркотиками перед тем, как изнасиловать в номере своего отеля, сообщает Page Six.

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Женщина заявила о нападении, нанесении побоев, лишении свободы, а также о причинении эмоционального стресса. В иске утверждается, что Дилан "в течение шестинедельного периода с апреля по май 1965 года подружился и установил эмоциональную связь с истцом", что, как утверждается, было "частью его плана по сексуальному домогательству и надругательству" над ней.

Боба Дилана обвинили в изнасиловании
Боба Дилана обвинили в изнасиловании / Фото: instagram.com/bobdylan

Жертва утверждает, что этот инцидент нанес ей "эмоциональную и психологическую травму", от которой она не может излечиться по сей день.

Предполагаемая жертва также утверждает, что насилие вызвало депрессию и тревогу, которые "носят постоянный и длительный характер".

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Представитель Дилана заявил в комментарии The Independent:

Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и мы готовы его оспаривать, – сказал менеджер артиста.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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