Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках: Сотрудничаю с полицией

В результате несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" погибла Галина Хатчинс – оператор украинского происхождения. Алек случайно застрелил ее из заряженного оружия

Алек Болдуин прокомментировал инцидент, в результате которого погибла Галина Хатчинс / Фото: Getty Images, Twitter

Трагедия произошла в штате Нью-Мексико, США. Алек Болдуин впервые заговорил о случившемся. Сейчас, по словам актера, он сотрудничает с представителями правоохранительных органов. Болдуин также успел связаться с родными погибшей Галины Хатчинс.

Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и его семье. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину, – написал Алек.

Скриншот: Twitter

Что известно о трагедии

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

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В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, был госпитализирован, но позже его выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее в критическом состоянии доставили в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных ранений.

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