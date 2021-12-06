Болгария первой представила конкурсантов и песню на "Евровидение-2022"

Болгария стала первой страной, которая представила своих конкурсантов. От страны выступит рок-группа Intelligent Music Project вместе с чилийским вокалистом Ронни Ромеро.
Музыканты исполнят композицию под названием "Intention".
Барабанщик группы уже дважды принимал участие в конкурсе. Он выступал в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. Вместе они смогли занять 5 место в 2017, а в 2013 – дошли до полуфинала.
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Когда пройдёт "Евровидение-2022"?
Основные этапы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал же состоится 14.
Планируется, что в 2022 году в "Евровидении" примет участие 41 страна.
Впервые за два года к конкурсу присоединится Черногория, которая ранее отказывалась из-за нестабильного финансового положения. Также к участию вернуться конкурсанты из Армении – в 2021 году страна не участвовала в связи с сложной политической обстановкой.
Кроме того, к конкурсу не допустят вокалистов из Белорусии, как это было в прошлом году.
Кто будет представлять Украину на "Евровидении-2022" пока неизвестно, традиционно имя участника определится во время Национального отбора.
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