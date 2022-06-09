Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Больной афазией Брюс Уиллис вышел за мороженым в Лос-Анджелесе (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 07:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Крепкий орешек" редко появляется на публике и ведет затворнический образ жизни в кругу своей семьи. Однако интерес к нему со стороны папарацци по-прежнему высок
Папарацци подловили Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе
Папарацци подловили Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Брюс Уиллис переживает трудный период в жизни. Несколько месяцев назад у кинозвезды обнаружили серьезное заболевание, которое лишает способности выражать свои мысли. Из-за болезни он вынужден был завершить карьеру.

Сейчас 67-летний Брюс Уиллис ведет жизнь обычного американского пенсионера и пытается избегать публичности. Но папарацци всегда находят момент, чтобы сфотографировать знаменитость. Недавно легенду боевиков подловили во время прогулки с друзьями в Малибу.

Реклама

А на днях Уиллиса заметили в Лос-Анджелесе в компании своего давнего друга Стивена Идса, который еще в начале 90-х прошел путь от личного помощника Брюса до продюсера его фильмов. Во время прогулки мужчины лакомились мороженым, сообщает GirlsTalkinSmack .

Актер со своим другом на прогулке
Актер со своим другом на прогулке / Фото: Getty Images

Для выхода Брюс Уиллис выбрал красную мятую футболку из Катоны, штат Нью-Йорк. Кстати, там раньше в актера было большое имение с пятью спальнями, которое он продал в 2019-м за $8,7 млн. Также кинозвезда надел выцветшие джинсы и бейсболку с большой буквой В.

Реклама

Брюс Уиллис с мороженым
Брюс Уиллис с мороженым / Фото: Getty Images

Друг знаменитости был во всем черном, а его длинные седые волосы развевались на ветру.

Отметим, что Брюс Уиллис и Стивен Идс вместе работали над "Последним бойскаутом", "Войной Харта", "Крепким орешком-4", "Однажды в Венеции" и "Американской осадой".

Реклама

Напомним, ранее 43-летняя жена Брюса Уиллиса призналась , что ее здоровье ухудшилось после диагностирования болезни у мужа.

Также мы показывали редкие фото кинозвезды с его любимой , которые сделала 10-летняя наследница "Крепкого орешка".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять