"Больше есть нужно!": певица МакSим испугала Сеть своей худобой (фото)

Впереди у МакSим месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что она вернется на сцену и сможет петь.
Сегодня народная любимица поделилась в Instagram-профиле новыми фотографиями. На них Максим позирует в парке, одетая во все белое.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Фолловеры певицы написали ей очень много комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталось незамеченным и то, как похудела МакSим:
- "Как же ты исхудала"
- "Оф***ть, ты похудела"
- "Кушать, кушать и набираться сил!"
- "Худенькая совсем стала!"
- "Похудели сильно, вам побольше есть нужно"
Напомним, что летом Максим перенесла тяжелую пневмонию и поражение 40% легких. Позже певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких. Из комы она вышла в начале августа.
Сейчас артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.
Смотрите в сюжете, как знаменитости перенесли коронавирус:
Еще новости по теме:
- МакSим с большим шрамом на шее показала первое селфи после комы.
Российский шоумен обвинил МакSим в избиении и собирается судиться с певицей.