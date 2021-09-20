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"Больше есть нужно!": певица МакSим испугала Сеть своей худобой (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 16:34
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Прошло несколько недель с тех пор, как МакSим вышла из комы. Певица восстанавливается дома, проводит время с дочкой, наблюдается у врачей. Но выглядит звезда, по мнению поклонников, истощенной
Певица МакSим поделилась новыми фото после выписки из больницы
Певица МакSим поделилась новыми фото после выписки из больницы / Фото: instagram.com/maksimartist

Впереди у МакSим месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что она вернется на сцену и сможет петь.

Сегодня народная любимица поделилась в Instagram-профиле новыми фотографиями. На них Максим позирует в парке, одетая во все белое.

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Фолловеры певицы написали ей очень много комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталось незамеченным и то, как похудела МакSим:

  • "Как же ты исхудала"

Скриншот: instagram.com/maksimartist
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  • "Оф***ть, ты похудела"
  • "Кушать, кушать и набираться сил!"
  • "Худенькая совсем стала!"

Скриншот: instagram.com/maksimartist

  • "Похудели сильно, вам побольше есть нужно"

Скриншот: instagram.com/maksimartist

Напомним, что летом Максим перенесла тяжелую пневмонию и поражение 40% легких. Позже певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких. Из комы она вышла в начале августа.

Сейчас артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.

Смотрите в сюжете, как знаменитости перенесли коронавирус:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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