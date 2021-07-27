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Боня о вероятном алкоголизме Бузовой: Человеку нельзя выпить и расслабиться?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 июля, 19:57
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Телеведущая и светская львица Виктория Боня заявила, что никогда не видела Ольгу Бузову пьяной. Это заявление прозвучало на фоне слухов об алкоголизме Бузовой
Виктория Боня прокомментировала слухи об алкоголизме Ольги Бузовой
Виктория Боня прокомментировала слухи об алкоголизме Ольги Бузовой / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/victoriabonya

По словам Виктории, Ольга Бузова, которую довел до слез известный спортивный комментатор, никогда не пьет до своих выступлений на концертах или в эфирах телешоу.

Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до", – рассказала Виктория в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Недавно в Сети обсуждали поведение Ольги Бузовой на концерте российского рэп-дуэта HammAli & Navai. Тогда артистка танцевала и в один момент внезапно опустилась на пол – ей пришлось помогать встать на ноги. Многие предположили, что Бузова была в состоянии алкогольного опьянения. Однако Боня уверена, что это не так.

Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться? Вдруг наступил "сухой закон", и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала, – сказала Виктория.

Слухи об алкоголизме Ольги Бузовой ходят уже давно. Скандал с комментатором в эфире спортивной программы возник именно на фоне колкой фразы ведущего об алкоголе и намеке на то, что Ольга любит выпить.

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова сыграла в спектакле про молодого Сталина.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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