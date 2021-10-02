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Боня проклинала ВОЗ, но сделала прививку. Вспоминаем, что телеведущая говорила о вакцинации

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 октября, 12:56
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Новость, что Виктория Боня вакцинировалась, вызвала бурную реакцию в Сети. Телеведущей напомнили ее слова в соцсетях о якобы небезопасности вакцинации
Что Виктория Боня говорила о вакцинации раньше
Что Виктория Боня говорила о вакцинации раньше / Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая и светская львица Виктория Боня ранее просила своих подписчиков не делать прививку от COVID-19. Она уверяла, что вакцина создана для стерилизации женщин.

Там содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также еще содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути, вся эта вакцинация — это стерилизация женщин, – говорила телеведущая после прочтения статьи в интернете.

Скриншот: Instagram

Боня акцентировала внимание на том, что эту статью потом быстро удалили, чтобы люди не могли узнать правду. Ранее Боня считала, что за всем этим Всемирная организация здравоохранения, которую финансирует Билл Гейтс.

Хорошо подумайте, прежде чем делать вакцину сегодня. Особенно, если она принадлежит этой проклятой Всемирной организации здравоохранения, – заявляла Виктория Боня.

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В комментариях Виктории под старым постом ей напомнили о ее словах.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Боня удивилась, что в Сети такая бурная реакция. Она отметила, у нее не было выбора.

Я работаю над одним проектом четыре года. Мне сказали, что если у меня не будет вакцины, он не состоится. А для меня это важный проект. Меня поставили перед фактом, – объяснила Боня.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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