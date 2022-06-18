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Борис Джонсон хочет, чтобы Евровидение-2023 прошло в Украине: "Впереди еще целый год"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 15:49
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Премьер-министр Великобритании уверяет, что украинцы смогут провести международный конкурс дома
Борис Джонсон за то, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине
Борис Джонсон за то, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине

До Евровидения-2023 еще целый год, но скандалы вокруг него уже начались! На днях Европейский вещательный союз официально сообщил, что "нынешние обстоятельства не позволяют провести конкурс в Украине в следующем году". ЕВС начало переговоры с телеканалом BBC о возможном проведении "Евровидения" в Великобритании, представитель которой занял 2-е место в Турине.

А вот британский премьер-министр Борис Джонсон иного мнения. Он убежден, что украинцы заслуживают и могут провести "Евровидение-2023".

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Украинцы одержали победу на "Евровидении". Я знаю, что у нас был фантастический номер, занявший второе место, и я хотел бы, чтобы конкурс состоялся в нашей стране. Но факт таков: они победили, и они заслуживают его проводить, – сказал Джонсон журналистам после визита в Киев, сообщает The Guardian.

По мнению Джонсона, "Евровидение-2023" можно провести в любом безопасном городе Украины, например, в Киеве.

Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для его проведения. Впереди еще целый год, все будет хорошо к тому времени, когда пройдет песенный конкурс Евровидения, и я надеюсь, что украинцы это поймут, – отметил британский премьер.

Почему начался скандал вокруг "Евровидения-2023"?

Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении-2022" . По правилам конкурса, следующее музыкальное состязание проводится в той стране, которая выиграла предыдущий, то есть в Украине.

Несмотря на то, что в Украине уже начали обсуждать подготовку конкурса , Европейский вещательный союз заявил, что из-за войны "Евровидение" не может пройти в Украине. Организаторы конкурса обратились к Британии, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, ведь их представитель занял второе место.

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Однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко удивлен таким решением и заявил , что Украина потребует дополнительных переговоров по проведению конкурса. Ведь, как выяснилось, первая встреча сторон и передача опросника о возможности проведения конкурса в Украине состоялась только 14 июня. И уже через три дня ЕВС полностью отказала в проведении конкурса, не предупредив об этом украинский оргкомитет.

Кстати, ранее в столичной мэрии оценили шансы на проведение "Евровидения-2023" в Киеве.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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