Борис Джонсон – любимчик звезд и королевской семьи. И вот почему (фото)

7 июля Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку . С 2019 года он был на должности премьера Великобритании и возглавлял пост лидера Консервативной партии.
Известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Борис Джонсон занял активную проукраинскую позицию и поддерживал антироссийские санкции.
Поэтому в нашей стране его любят и уважают не только простые граждане и политики, но звезды. Кстати говоря, наши селебрети уже поблагодарили Бориса Джонсона за поддержку украинского народа.
Отметим, что носителя вирусной фразы "Добрый день, everybody" можно считать любимчиком звезд:)
Сайт "Сегодня" показывает звездные фото Бориса Джонсона с мировыми знаменитостями: от королевы Елизаветы до Арнольда Шварценеггера.
Елизавета II
Ее Величество уже 70 лет находится на королевском троне. За время своего правления монархиня пережила смену 14 британских премьеров и 14 американских президентов!
Джонсон еженедельно посещал аудиенцию у королевы Елизаветы II. Однако во время пандемии коронавируса личные приемы стали виртуальными.
Принц Гарри и Меган Маркл
Герцоги Сассекские весной 2018 года приняли участие в приеме по расширению прав и возможностей женщин, который организовал Борис Джонсон в Лондоне.
До скандального выхода из королевской семьи принц Гарри частенько посещал официальные мероприятия с премьером. Интересно, что британцы даже говорили, мол внук Елизаветы ІІ и политик чем-то похожи:) В частности, это касается ошибок и нарушений правил, которые они совершали в своей жизни.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Борис Джонсон встречал королевскую пару в Глазго, где в 2021 году прошла конференция ООН по изменению климата COP26. Также на мероприятии были принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла.
Бекхэмы и Том Круз
Борис Джонсон сфотографировался со звездным футболистом Дэвидом Бекхэмом и его сыном у стадиона "Уэмбли" в Лондоне в день финальной игры "Евро-2020".
Также он встретился на футбольном матче и с актером Томом Крузом.
Кстати, премьер-министр специально надел свою командную футболку. Но это не принесло успеха сборной Англии. команда по пенальти проиграла Италии.
Арнольд Шварценеггер
Звезда Голливуда, бывший губернатор Арнольд Шварценеггер приезжал к Джонсону в гости, когда тот еще был мэром Лондона. Они взяли на прокат велосипеды и проехалась по городу, а также покатались на известном колесе обозрения London Eye.
Их встреча состоялась для обмена мнениями о "зеленых" технологиях для будущего планеты.
Мы также писали, как на отставку Бориса Джонсона отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"