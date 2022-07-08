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Борис Джонсон – любимчик звезд и королевской семьи. И вот почему (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 июля, 13:23
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Премьер-министр Великобритании не только "кумир" украинских знаменитостей. "Сегодня" показывает в фото, с кем у известного политика дружеские отношения
Почему Борис Джонсон любимчик звезд и королевской семьи
Почему Борис Джонсон любимчик звезд и королевской семьи / Фото: Коллаж: Сегодня

7 июля Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку . С 2019 года он был на должности премьера Великобритании и возглавлял пост лидера Консервативной партии.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Борис Джонсон занял активную проукраинскую позицию и поддерживал антироссийские санкции.

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Поэтому в нашей стране его любят и уважают не только простые граждане и политики, но звезды. Кстати говоря, наши селебрети уже поблагодарили Бориса Джонсона за поддержку украинского народа.

Отметим, что носителя вирусной фразы "Добрый день, everybody" можно считать любимчиком звезд:)

Сайт "Сегодня" показывает звездные фото Бориса Джонсона с мировыми знаменитостями: от королевы Елизаветы до Арнольда Шварценеггера.

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Елизавета II

Ее Величество уже 70 лет находится на королевском троне. За время своего правления монархиня пережила смену 14 британских премьеров и 14 американских президентов!

Джонсон с женой в гостях у Ее Величества
Джонсон с женой в гостях у Ее Величества / Фото: Pinterest

Джонсон еженедельно посещал аудиенцию у королевы Елизаветы II. Однако во время пандемии коронавируса личные приемы стали виртуальными.

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Борис Джонсон с королевой
Борис Джонсон с королевой / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские весной 2018 года приняли участие в приеме по расширению прав и возможностей женщин, который организовал Борис Джонсон в Лондоне.

Политик с герцогами Сассекскими
Политик с герцогами Сассекскими / Фото: Pinterest

До скандального выхода из королевской семьи принц Гарри частенько посещал официальные мероприятия с премьером. Интересно, что британцы даже говорили, мол внук Елизаветы ІІ и политик чем-то похожи:) В частности, это касается ошибок и нарушений правил, которые они совершали в своей жизни.

Политик с внуком Елизаветы II
Политик с внуком Елизаветы II / Фото: Pinterest

Джонсон и Гарри
Джонсон и Гарри / Фото: Pinterest

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Борис Джонсон встречал королевскую пару в Глазго, где в 2021 году прошла конференция ООН по изменению климата COP26. Также на мероприятии были принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла.

Джонсон с герцогами Кембриджскими
Джонсон с герцогами Кембриджскими / Фото: Pinterest

Бекхэмы и Том Круз

Борис Джонсон сфотографировался со звездным футболистом Дэвидом Бекхэмом и его сыном у стадиона "Уэмбли" в Лондоне в день финальной игры "Евро-2020".

Борис с Бекхэмами
Борис с Бекхэмами / Фото: The Daily Mail

Также он встретился на футбольном матче и с актером Томом Крузом.

Премьер Британии с Томом Крузом
Премьер Британии с Томом Крузом / Фото: The Daily Mail

Кстати, премьер-министр специально надел свою командную футболку. Но это не принесло успеха сборной Англии. команда по пенальти проиграла Италии.

Арнольд Шварценеггер

Звезда Голливуда, бывший губернатор Арнольд Шварценеггер приезжал к Джонсону в гости, когда тот еще был мэром Лондона. Они взяли на прокат велосипеды и проехалась по городу, а также покатались на известном колесе обозрения London Eye.

Джонсон с Шварценеггером на велосипедах
Джонсон с Шварценеггером на велосипедах / Фото: Pinterest

Их встреча состоялась для обмена мнениями о "зеленых" технологиях для будущего планеты.

Премьер Британии с голливудским актером на смотровом колесе.
Премьер Британии с голливудским актером на смотровом колесе. / Фото: Pinterest

Мы также писали, как на отставку Бориса Джонсона отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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