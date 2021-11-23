Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева разрушила российская певица – СМИ

Прошло уже много лет с момента расставания Наташи Королевой и Игоря Николаева. Экс-супруги не любят обсуждать, что стало причиной развода

/ Фото: Instagram

Игорь Николаев и Наташа Королева никогда не называли причину развода. Появлялась информация об изменах композитора, но он эти слухи не комментирует. Теперь же в СМИ появилась информация, Королева и Николаев развелись из-за российской певицы Дианы Гурцкой.

Как пишет kp.ru, музыкант активно продвигал молодую артистку и написал ей хит "Ты здесь" не по доброте душевной, а потому что между ними вспыхнула страсть. На тот момент Николаеву было 40 лет, а Гурцкой – 22 года.

Реклама

Игорь Николаев и Диана Гурцкая / Фото: Instagram

Певица опровергает слухи о романе с композитором. По словам Гурцкой, Николаев просто проникся к ней сочувствием. Композитор решил помочь незрячей девушки покорить шоу-бизнес.

Диана Гурцкая и Игорь Николаев общаются и сейчас. Певица стала гостьей на недавнем концерте музыканта. К слову, Наташи Королевой в списке приглашенных не было, но она пришла на концерт бывшего мужа и исполнила один из хитов.

Реклама

Узнайте другие новости: