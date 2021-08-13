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Самые известные левши среди звезд: принц Уильям, Брэд Питт, Анджелина Джоли и другие

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 12:06
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13 августа в мире отмечают Международный день левши. Рассказываем, какие селебритис являются левшой от рождения

Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Людям, которые все основные действия выполняют левой рукой, иногда бывает довольно нелегко. Ведь почти все, что нас окружает, более удобно использовать правшам.

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Левшей в мире всего 15%, но среди знаменитостей их оказалось очень много. Действия правой руки в основном регулируются левым полушарием мозга, а действия левой – соответственно, правым.

Говорят, что левое полушарие отвечает за логику и анализ, а вот правое – за творчество. Наверное, поэтому среди представителей творческих профессий так много левшей.

Среди тех, кто предпочитает выполнять основные действия левой рукой, – принц Уильям, Брэд Питт, Николь Кидман, Леди Гага, Джастин Бибер и другие. Среди украинских звезд левшами оказались Андре Тан и DZIDZO.

Принц Уильям / Фото: Getty Images, Instagram
Актер Брэд Питт / Фото: Getty Images, Instagram
Николь Кидман / Фото: Getty Images, Instagram
Леди Гага / Фото: Getty Images, Instagram
Джастин Бибер / Фото: Getty Images, Instagram
Джулия Робертс / Фото: Getty Images, Instagram
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images, Instagram
Хью Джекман / Фото: Getty Images, Instagram
Голливудская актриса Деми Мур / Фото: Getty Images, Instagram
Лучшие фильмы с Томом Крузом / Фото: Getty Images, Instagram
50-летняя Селин Дион / Фото: Getty Images, Instagram
Телеведущая Опра Уинфри / Фото: Getty Images, Instagram
Дизайнер Андре Тан / Фото: Getty Images, Instagram
Певец DZIDZIO / Фото: Getty Images, Instagram
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images, Instagram
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Интересно, что перфекциониста Джулия Робертс научилась писать правой рукой ради фильма "Эрин Брокович". Героиня Робертс в жизни была правшой, и хотя от актрисы не требовали переучиваться, она все же освоила этот навык.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

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