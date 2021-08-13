Самые известные левши среди звезд: принц Уильям, Брэд Питт, Анджелина Джоли и другие

13 августа в мире отмечают Международный день левши. Рассказываем, какие селебритис являются левшой от рождения

Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Людям, которые все основные действия выполняют левой рукой, иногда бывает довольно нелегко. Ведь почти все, что нас окружает, более удобно использовать правшам.

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Левшей в мире всего 15%, но среди знаменитостей их оказалось очень много. Действия правой руки в основном регулируются левым полушарием мозга, а действия левой – соответственно, правым.

Говорят, что левое полушарие отвечает за логику и анализ, а вот правое – за творчество. Наверное, поэтому среди представителей творческих профессий так много левшей.

Среди тех, кто предпочитает выполнять основные действия левой рукой, – принц Уильям, Брэд Питт, Николь Кидман, Леди Гага, Джастин Бибер и другие. Среди украинских звезд левшами оказались Андре Тан и DZIDZO.

Принц Уильям / Фото: Getty Images, Instagram Актер Брэд Питт / Фото: Getty Images, Instagram Николь Кидман / Фото: Getty Images, Instagram Леди Гага / Фото: Getty Images, Instagram Джастин Бибер / Фото: Getty Images, Instagram Джулия Робертс / Фото: Getty Images, Instagram Анджелина Джоли / Фото: Getty Images, Instagram Хью Джекман / Фото: Getty Images, Instagram Голливудская актриса Деми Мур / Фото: Getty Images, Instagram Лучшие фильмы с Томом Крузом / Фото: Getty Images, Instagram 50-летняя Селин Дион / Фото: Getty Images, Instagram Телеведущая Опра Уинфри / Фото: Getty Images, Instagram Дизайнер Андре Тан / Фото: Getty Images, Instagram Певец DZIDZIO / Фото: Getty Images, Instagram Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images, Instagram 1 /15

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Интересно, что перфекциониста Джулия Робертс научилась писать правой рукой ради фильма "Эрин Брокович". Героиня Робертс в жизни была правшой, и хотя от актрисы не требовали переучиваться, она все же освоила этот навык.