Брэд Питт больше не одинок: актер встречается с популярной певицей – СМИ

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались еще в 2016 году. До сих пор актер продолжает судиться с бывшей женой, а о личной жизни предпочитает не распространяться

Брэд Питт уже полгода встречается со шведской певицей / Фото: Instagram

Теперь американские СМИ будут обсуждать не только отношения Анджелины Джоли с The Weeknd, а и новый роман Брэда Питта. Как пишет The Sun, голливудский актер встречается со шведской певицей Люкке Ли.

По информации инсайдеров, пара вместе уже полгода. Люке живет в нескольких минутах ходьбы от особняка Брэда в Лос-Анджелесе. Именно поэтому им удалось свои отношения от папарацци.

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Это идеальное совпадение для Брэда – его девушка живет так близко, в соседнем доме, – рассказал инсайдер.

/ Фото: Getty Images, Instagram

Отмечается, что в середине января пару видели на свидании в голливудском ресторане Mother Wolf.

Что известно о Люкке Ли

Люкке Ли выступает в музыкальном жанре инди-поп. С детства она мечтала выступать на сцене. Ее мама была участницей девичьей панк-группы Tant Strul, прежде чем стала фотографом. Отец играл на гитаре в шведском ансамбле Dag Vag.

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Семья любила путешествия и редко оставалась в каком-либо месте надолго. Сразу после рождения дочери родители решили переехать в Стокгольм, а когда девочке исполнилось 6 лет, уехали жить в Португалию, где прожили пять лет. В 19 лет Люкке переехала в США на некоторое время.

/ Фото: Instagram

В 21 год певица выпустила мини-альбом, который заметили музыкальные критики.

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В конце января 2008 года звукозаписывающий лэйбл LL Recordings презентовал первый полноценный дебютный студийный альбом Люкке Ли, который назывался Youth Novel.

Певица выпустила уже четыре альбома. Песни Люкке Ли в разное время занимали лидирующие позиции в чартах многих стран, среди которых: Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия, Канада, США.

Самой популярной на сегодняшний день песней певицы является трек I Follow Rivers.

У Люкке Ли есть 5-летний сын Дион от музыканта Джеффе Бхаскера.

Ранее мы рассказывали, 15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом.