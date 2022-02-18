Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Брэд Питт будет судиться с Анджелиной Джоли из-за российского олигарха

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 08:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудские актеры продолжают выяснять отношения в суде из-за совместно нажитого имущества
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли / Фото: Getty Images

Брэду Питту и Анджелине Джоли пока не удается наладить отношения. На этот раз экс-супруги будут судиться из-за совместного бизнеса. Питт обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. Покупателем стал российский бизнесмен из списка Forbes Юрию Шефлеу. Об этом пишет TMZ.

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество
Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество / Фото: Getty Images

Реклама

Как отмечает актер, Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. Брэд Питт хочет через суд аннулировать сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.

Напомним, в 2011 году голливудские актеры приобрели поместье и плантацию виноградников в Провансе. Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. К слову, именно в этом поместье актеры когда-то сыграли свадьбу.

Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

Реклама

"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Напомним, 15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять