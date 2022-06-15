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Брэд Питт признался в любви бывшей невесте Гвинет Пэлтроу

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 июня, 09:45
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Спустя 25 лет после расставания Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу признались, что чувствуют друг к другу

Секс-символ Брэд Питт может похвастаться романами с самыми красивыми женщинами в Голливуде. И если с Анджелиной Джоли актер до сих пор судится из-за опеки над детьми, то с другими экс-возлюбленными у Питта дружеские отношения.

Так, недавно Питт пообщался со своей бывшей невестой Гвинет Пэлтроу в ее блоге Paltrow's Goop. Во время беседы актерская парочка заговорила о чувствах к друг другу.

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Гвинет вспомнила, что ее покойный отец Брюс одобрял отношения дочери с Питтом, но, к сожалению, до брака так и не дошло.

Я наконец-то нашла Брэда, за которого должна была выйти замуж. Мне потребовалось всего 20 лет, – пошутила Пэлтроу, намекая на своего мужа, режиссера Брэда Фелчака.

Экс-бойфренд только порадовался за счастье актрисы и признался, что она ему очень близка.

Это прекрасно, что ты теперь друг. И я люблю тебя, – сказал Брэд Питт Пэлтроу.

Гвинет ответила актеру взаимностью и тоже сказала, что любит его.

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Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

Напомним, что роман Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу начался в 1994 году во время съемок фильма "Семь". Спустя два года пара заявила о помолвке и весь Голливуд замер в ожидании пышного торжества. Однако свадьба так и не состоялась – в 1997 году Брэд и Гвинет объявили о расставании. Позже актриса призналась, что была не готова к браку.

Ранее мы рассказывали, что Анджелина Джоли решила подставить Брэда Питта.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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