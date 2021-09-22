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Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за общего бизнеса

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
22 сентября, 09:25
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Анджелина Джоли и Брэд Питт выясняют отношения в суде не только касаемо опеки над детьми, но теперь делят совместное имущество
Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество
Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество / Фото: Getty Images

Экс-супругам не удается мирно урегулировать вопросы. Очередной причиной для судебного разбирательства стало французское поместье актеров. В 2011 году, за три года до свадьбы, пара приобрела замок и плантацию виноградников в Провансе. Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. Теперь голливудская звезда хочет продать свою часть бизнеса, а актер не в восторге от этой идеи. Джоли игнорирует финансовые интересы экс-супруга. Об этом пишет Daily Mail.

Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не принимая в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера, – рассказали инсайдеры

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом / Фото: Getty Images

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К слову, именно в этом поместье актеры когда-то сыграли свадьбу.

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью о них. Подробнее – в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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