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Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли за опеку над детьми

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 октября, 15:49
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Бракоразводный процесс голливудской пары начался в 2016 году и продолжается до сих пор. Актеры ведут борьбу за опеку над детьми
Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли
Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли / Фото: Getty Images

Ранее судья Джон Одеркирк сделал постановление в пользу актера, но оно было оспорено. Эксперты доказали, что судья мог быть предвзятым из-за знакомства с Брэдом Питтом. В итоге Одеркирка отстранили и спустя время судебное дело выиграла Анджелина Джоли.

Такой расклад не устроил голливудского актера, он решил обжаловать решение суда, но ему снова не повезло. Адвокаты Брэда Питта не смогли добиться пересмотра дела. Анджелина Джоли отвоевала у бывшего супруга право единоличной опеки над шестью наследниками.

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Мисс Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет зависеть от неэтичного поведения, — заявил адвокат актрисы изданию People.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Отмечается, что Брэд Питт не собирается сдаваться. Актер продолжит бороться за совместную опеку над детьми.

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт / Фото: Getty Images

"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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