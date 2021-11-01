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Брэд Питт в ярости, что Анджелина Джоли появляется с их детьми на светских мероприятиях

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 ноября, 10:09
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Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году. Экс-супругам не удалось сохранить хорошие отношения
Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в лицемерии
Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в лицемерии / Фото: Getty Images

Паре до сих пор не удается решить вопрос касаемо опеки детей. Но теперь Брэда Питта еще не устраивает, что Анджелина Джоли стала часто появляться с их общими детьми на красных дорожках.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

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Сейчас актриса находится в мировом туре фильма "Вечные", в котором она сыграла одну из главных ролей. Вместе с ней на красной дорожке позируют и их с Брэдом Питтом дети. Актер считает, что экс-супруга пиарится за счет наследников. По мнению голливудской звезды, такие светские выходы только травмируют детей. Об этом пишет The Post.

Энджи использует детей. Она стала постоянно выставлять детей напоказ. Брэд никогда публично не говорит о детях и не выносит их на всеобщее обозрение, – рассказал источник.

Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке
Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке / Фото: Getty Images

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт / Фото: Getty Images

"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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