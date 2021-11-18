Брэдли Купер впервые заговорил о "романе" с Леди Гагой: Она невероятно харизматичная женщина

Поклонники неоднократно приписывали певице роль разлучницы после фильма "Звезда родилась". Мол, именно она разрушила отношения актера с моделью Ириной Шейк

Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи о романе с Леди Гагой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2018 году на экраны вышел режиссерский дебют Брэдли Купера "Звезда родилась". В этом фильме актер сыграл вместе с Леди Гагой. Между артистами была такая химия, что публика сразу начала приписывать знаменитостям роман.

Более того, ситуация обострилась после церемонии вручения премии "Оскар", где Купер и Гага вместе исполнили трек о любви Shallow, который стал саундтреком к фильму. Звезды сидели за роялем щека к щеке.

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Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага. / Фото: Instagram

Тогда между знаменитостями так и летели романтические искры, а пикантности ситуации придавало то, что в зале присутствовала и жена Брэдли – Ирина Шейк, которая сидела в первом ряду и пыталась оставаться невозмутимой. Впрочем, уже через несколько недель после вручения премий актер и модель развелись.

Хоть и пара не называла причину разрыва, но публика сама ее нашла. Конечно в этом обвинили Леди Гагу, хоть певица отрицала связь с Купером.

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Смотрите видео Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow:



И вот спустя почти три года о событии решил рассказать сам Брэдли Купер. Он объяснил, почему номер с Гагой наделал столько шума. По его словам, это все только актерская игра.

Наши герои влюбляются друг у друга в фильме. Это тот же поворотный момент, который встречается с ними во время выступления перед тысячами людей. Было бы странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике, – рассказал он изданию The Hollywood Reporter.

Также актер не забыл похвалить бывшего коллегу. Он признался, что Гага обладает невероятной внутренней энергетикой, которой сложно противостоять.

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Она ужасно харизматичная и красивая. Когда я встретил ее, подумал: "Если я смогу использовать это, будет здорово... Главное – не напортачить", – признался Купер.

Отметим, сейчас Леди Гага покоряет кинематограф. Она снялась в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи", который еще во время съемок привлек внимание всех фанатов моды.

Адам Драйвер и Леди Гага на постерах фильма "Дом Гуччи" / Фото: mgm.com

Купер также не останавливается на достигнутом. Он снимается в кино как актер и работает над новым режиссерским проектом. С Ириной Шейк он сохранил отличные отношения после разрыва: их до сих пор периодически видят на общих прогулках.

Ирина Шейк и Брэдли Купер часто попадают в объектив папарацци. / Фото: Instagram

Кстати, папарацци часто ловят знаменитостей на таких прогулках, и их фото всегда получаются реалистичными и естественными. Рассказываем, в чем секрет таких снимков.

Кратко о Брэдли и Шейк

Отношения между 46-летним актером и 35-летней моделью начались в 2015 году. Через два года они впервые стали родителями – родилась дочь Леа.

Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа / Фото: Getty Images

Ранее модель заявила, что не намерена обсуждать отношения с бывшим. Впрочем, о Брэдли как об отце своей дочери, Ирина говорит охотно и называет его отличным папой.

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