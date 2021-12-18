Брэду Питту – 58: с кем актеру приписывали романы после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались еще в 2016 году. До сих пор актер продолжает судиться с бывшей супругой, а о личной жизни предпочитает не распространяться

Личная жизнь Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли / Фото: Pinterest

Сегодня голливудском актеру исполняется 58 лет. Личная жизнь Брэда Питта вызывала всегда особый интерес у поклонников и прессы. Сам актер после развода с Анджелиной Джоли никак не комментирует слухи, но друзья Питта признаются – он мечтает о серьезных отношениях.

В день рождения актера мы решили вспомнить романы Питта после развода с Джоли и рассказать, чем сейчас занимаются те женщины, с которыми ему приписывали романы.

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Нери Оксман

В апреле 2018 года в западных СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт закрутил роман с Нери Оксман, американо-израильским дизайнером и профессором Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института.

/ Фото: Pinterest

Актер не комментировал слухи, а Нери спустя впервые во время одного из интервью опровергла роман с Питтом.

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В 2019 году Оксман все же удалось наладить личную жизнь. Она вышла замуж за миллиардера Билла Экмана. В том же году у пары родилась дочь.

/ Фото: Pinterest

Сэт Хари Халсу

В 2019 году западный СМИ заговорили о романе актера с духовной целитильницой и дизайнером ювелирных украшений Сэт Хари Халсу. Слухи пошли после того, как Брэд и Сэт вместе посетила благотворительное мероприятие, организованное другом Питта и солистом группы Red Hot Chilli Peppers Фли.

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/ Фото: Pinterest

Поговаривали, что Брэд Питт очень переживал из-за развода с Джоли, и именно Халса оказывала ему моральную поддержку.

Халса предпочитает скромный образ жизни. Инсайдер из окружения Питта сообщал, что актер без ума от новой избранницы.

Сэт более земная и менее требовательная, чем, к примеру, Джоли. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Питта

Почти год говорили об отношениях актера с Сэт, но пара не спешила заявлять о своих чувствах.

Сейчас о Халсе почти нет информации. Известно, что она продолжает заниматься ювелирными украшениями и живет в Лос-Анджелесе вместе со своей дочкой Амрит.

Николь Потуральски

В 2020 году в СМИ стали писать, что Брэд Питт закрутил роман с моделью Николь Потуральски. Была информация, якобы модель и актер отправились отдыхать на юг Франции. По слухам, пара встречалась около года. Интересным фактом было то, что Николь состоит в браке с ресторатором Роландом Мэри. У Потуральски с мужем – открытый брак, поэтому в этом случае никто не был против ее романа с Брэдом.

Николь Потуральски / Фото: instagram.com/nico.potur

Чуть позже заговорили о расставании Брэда и Николь. Но актер в очередной раз не спешил приоткрывать завесу своей личной жизни.

Николь Потуральски все также состоит в браке с ресторатором. Она активно ведет Instagram, но фотографии с мужем не публикует. На днях вновь заговорили, что Николь и Брэда видели на свидании.

Дженнифер Энистон

После развода с Анджелиной Джоли многие поклонники предполагали, что Брэд Питт вернется к Дженнифер Энистон. Тем более актриса тоже развелась. А совместные появления ексов наделали немало шума. Например, актеры встретились на съемках, присоединившись к чтениям сценария комедии "Беспечные времена в Риджмонт Хай" 1982 года. .

А затем экс-супруги подогрели слухи о воссоединении нежным проявлением чувств на публике во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон опровергла все домысли поклонников, отметив, что с Брэдом Питтом они просто друзья.

Сама актриса, как и бывший муж, не любит обсуждать свою личную жизнь. Но кто знает, может Питт и Энистон, посмотрев на Лопес и Аффлека, решаться вновь встречаться?

Ранее мы рассказывали, как выглядят родители Брэда Питта.