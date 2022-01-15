Британский премьер Борис Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринку в день похорон ее мужа

В резиденции премьер-министра Великобритании устроили тусовку в траурный день, когда хоронили принца Филиппа

Джонсон извинился перед королевой за скандальную вечеринку / Фото: Getty Images, Twitter: VictoriaJonesPA

Офис Бориса Джонсона извинился перед Букингемским дворцом за две вечеринки, устроенные в правительственных учреждениях Великобритании накануне похорон принца Филиппа, передает PEOPLE.

Сотрудники резиденции главы правительства Великобритании гуляли 16 апреля 2021 года до глубокой ночи. В тот день был объявлен национальный траур, а королевская семья готовилась к похоронам герцога Эдинбургского.

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Представитель Бориса Джонсона назвал "печальным" то, что "подобное" произошло в день траура и отметил также, что самого премьер-министра на вечеринке не было.

Британская королева и премьер-министр Борис Джонсон / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Но это не все. Помимо траура, в Великобритании на тот момент действовали строгие ограничения из-за COVID-19, которые запрещали собираться большими компаниями. А по информации The Telegraph, один из сотрудников здания на Даунинг-стрит был замечен в ближайшем супермаркете, куда пришел запастись вином.

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Недавно Борис Джонсон публично признал, что был на многолюдной вечеринке на территории своей резиденции в мае 2021 года во время жесткого локдауна.

Ранее сообщалось, что Елизавета II лишила званий и патронажа любимого сына: принц Эндрю предстанет перед судом.