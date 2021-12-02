Бритни Спирс – 40. Как сейчас живут мужчины, с которым крутила романы икона 2000-х

К звезде постоянно было приковано внимание мужчин и это не удивительно. Любовные отношения певицы всегда были громкими, скандальными и даже драматичными. Рассказываем о самых интересных lovestories Бритни

Романы Бритни Спирс: как сейчас живут бывшие бойфренды певицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Бритни Спирс отмечает 40-й день рождения. Бесспорно, этот день для артистки особенный, ведь она наконец-то освободилась от отцовской опеки и стала по-настоящему счастливой женщиной! Бритни воспитывает двух красавцев сыновей и думает о пополнении. А еще она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, фитнес-инструктора Сэма Асгари.

По случаю дня рождения Бритни Спирс "Сегодня" решили вспомнить о прошлых романах знаменитости и рассказать о том, как сейчас живут мужчины, которых когда-то любила легендарная певицы.

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Джастин Тимберлейк

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. / Фото: Getty Images

Певец был первой и юношеской любовью Спирс. Познакомились они, когда звезде было всего 12 лет. Тогда Джастин и Бритни вместе участвовали в детском шоу "Клуб Микки Мауса". Впрочем, встречаться они начали в 1999 году – когда певица завоевала популярность и славу.

Джастин и Бритни были кумирами для молодежи, а когда они вместе начали выходить в свет – их называли образцовой парой, Барби и Кеном и просто милейшими парнем и девушкой. Но этим отношениям не суждено было закончиться сказочной свадьбой и семейной идиллией. Любовная история длилась всего четыре года. Затем Тимберлейк обвинил любимую в измене и на этом пришел конец романа. Поклонники надеялись на воссоединение, но бывшие якобы просто остались друзьями.

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Как сейчас живет Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк сделал блестящую карьеру не только певца, но и актера. В 2021 году вышел фильм с его участием под названием "Палмер", где Джастин сыграл главную роль.

С музыкальной карьерой у Тимберлейка тоже все хорошо. Под его хит Can't Stop The Feeling! люди по всему миру танцуют на праздниках уже пятый год. Артист не перестает радовать публику качественной музыкой – в 2020 году вышел трек Don't Slack, который певец записал совместно с Андерсоном Паком.

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В личной жизни у Джастина тоже порядок - он женат на актрисе Джессике Бил, с котором встречался с 2007 года. В 2012 году после воссоединения пара поженилась, а в 2015 году у них родился старший сын Сайлас. Летом 2020 года у Джессики и Джастина родился второй сын – Финеас.

В поздравлении Джессики с днем рождения Джастин называет ее "самой сильной, забавной, яркой и красивой мамой, партнершей и боссом".

Скриншот: Instagram

Джейсон Александр

Бритни Спирс и Джейсон Александр. / Фото: Instagram

Это, наверное, самая большая и бессмысленная ошибка исполнительницы, которую она совершила в 22 года. Похоже, что Бритни так устала от поклонников, что просто решила обратиться к первой невинной любви. Так, Джейсона она знала с детства, также их родители дружили. После продолжительного перерыва молодые люди снова встретились и поехали на тусовку в Лас-Вегас. Однако они так оторвались, что на следующее "хмельное" утро оказались женатыми! Кстати, это было первое и кратчайшее замужество Спирс. Ведь друг детства культовой звезды был ее мужем всего 55 часов. Певица с ужасом поняла, что натворила и сразу расторгла спонтанный брак через адвокатов.

Как сейчас живет Джейсон Александр

В феврале 2021 года Джейсона задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позже он был арестован из-за того, что не согласился сдавать анализ на уровень алкоголя в крови, что в штате Теннесси считается нарушением гражданского кодекса.

Стоить отметить, что ранее у Джейсона Александра уже возникали проблемы с законом. В 2015 году его арестовали за нападение. В тюрьме он провел три месяца. Также суд приговорил его к трем годам условно и 25 часам общественных работ.

Судя по тому, что Джейсон постит в Instagram, сейчас он ведет более здоровый образ жизни – занимается спортом и не употребляет алкоголь.

Скриншот: Instagram

Кевин Федерлайн

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн. / Фото: Getty Images

В 2004 году Бритни заметила парня из подтанцовки и закрутила с ним служебный роман. И ее даже не смутило, что ради нее Кевин покинул беременную подружку. Уже через три месяца певица объявила о помолвке. Впоследствии влюбленные сыграли свадьбу – она прошла без лишних шума и роскоши. Тогда же Бритни решила временно забросить карьеру и уделить время новоиспеченной семье.

В 2005 году поп-дива родила первенца – Шона, а уже через год произошло пополнение — появился еще один сын Джеймс. Казалось бы, звезда нашла свое счастье, но отношения с мужем далеко не были идеальными. Кевин нигде не работал, сидел на шее жены и любил тратить ее же деньги на разные тусовки. Звезда не выдержала этого и в 2006 году подала на развод.

Бритни Спирс вышла в свет со своими сыновьями / Фото: instagram.com/britneyspears

После этого Бритни буквально сошла с ума. Ее было не узнать. Вспомните только выходки вроде бритья головы, спонтанные звонки в полицию с просьбой привезти ей пиццу, переедание и зависимости от наркотиков и алкоголя.

Маму-одиночку на время лишили права видеться с детьми. Певица проходила лечение в медицинском центре и психиатрической клинике. Уже в 2008 году суд признал ее недееспособной и назначил опекуном отца Джейми Спирса. Поклонники Бритни обвиняют во всех бедах звезды именно Федерлайна.

Как сейчас живет Кевин Федерлайн

Сыновья Бритни и Кевина после развода родителей остались жить с отцом. Спирс все эти годы выплачивает алименты, которые, как признавался Федерлайн в одном из интервью, являются одним из основных источников дохода в его семье.

Кевин женился на волейболистке Виктории Принс, в браке с которой у него родилось две дочери.

Скриншот: Twitter

Джейсон Травик

Бритни Спирс и Джейсон Травик. / Фото: East News

После реабилитации в 2009 году артистка закрутила роман со своим бывшим агентом Джейсоном Травиком. В шоу-бизе этого мужчину назвали настоящим спасителем Спирс, который смог восстановить репутацию и карьеру певицы. Более того, благодаря Травику знаменитость смогла вернуться на сцену, восстановить право распоряжаться финансами, а главное – взять опеку над сыновьями.

Около трех лет парочка прожила в гражданском браке. Влюбленные планировали перейти на более высокий уровень в отношениях и жениться. Но они неожиданно разошлись, так и не назвав публике причину.

Ходили слухи, что певица хотела родить третьего ребенка от своего жениха. Но Джейсон не желал становиться отцом – ему было достаточно роли отчима.

Как сейчас живет Джейсон Травик

В Сети очень мало информации о жизни и работе Травика. Ходят слухи, что сейчас мужчина живет в Лас-Вегасе. После Бритни Спирс он встречался с актрисой Лэвен Рамбин. Джейсон продолжает работать в сфере шоу-бизнеса и развлечений.

Дэвид Лукадо

Бритни Спирс и Дэвид Лукадо. / Фото: Getty Images

В конце 2013 года звезда закрутила роман с адвокатом, которого она встретила в гольф-клубе. Их отношения длились всего 1,5 года. Бритни была на седьмом небе от счастья, ведь Лукадо очень ей нравился, и он даже нашел общий язык с ее сыновьями. Но однажды звезда наткнулась на видео, где Дэвид целуется...с другом. Вот такой получился любовный треугольник.

Как сейчас живет Дэвид Лукадо

К сожалению, о Дэвиде нам практически ничего не уадлось найти. Мужчина не является активным пользователем соцсетей да и интервью после скандального разрыва с Бритни он не дает. Известно лишь то, что с 2009 года Лукадо работает в компании Rapid Sign Now, которая занимается технологией создания электронных подписей в Калифорнии.

Скриншот: Facebook

Чарли Эберсол

Бритни Спирс и Чарли Эберсол. / Фото: Getty Images

В 2014 году Спирс находилась в свободных отношениях с телепродюсером Чарли Эберсолом. Они часто путешествовали и ходили на вечеринки. Мужчина прекрасно ладил с детьми звезды. Казалось бы, вот она идиллия. Но уже через год звезда ушла от бойфренда и даже удалила все общие фото в Сети. Что же на этот раз заставило певицу принять такое решение – остается до сих пор загадкой.

Как сейчас живет Чарли Эберсол

Известно, что Чарли некоторое время активно занимался созданием фильмов. В 2018 году Эберсол создал новую профессиональную футбольную лигу под названием Альянс американского футбола, однако год спустя лига оказалась банкротом. 29 июля 2017 года Чарли женился на генеральном директоре StyleSeat Мелоди Макклоски.

Скриншот: Instagram

У Чарли и Мелоди родилось две дочери. Эберсол активно делится с подписчиками семейными фото в соцсетях.

Скриншот: Instagram

Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари. / Фото: Instagram

Сейчас Бритни Спирс встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках клипа Slumber Party. Брутальный и накачанный красавец младше звезды на 13 лет. Неудивительно, что его прозвали альфонсом, который хочет нажиться на артистке. Однако, как отмечают фаны, он оказался самым адекватным парнем знаменитости, который не пиарился за ее счет и не комментировал отношения. Напротив, он ее поддерживал во время судебных разбирательств и был всегда рядом. Уже в сентябре 2021 года Сэм сделал Бритни предложение.

Как вы поняли, и карьера, и личная жизнь Бритни Спирс напоминают американские горки: то эффектные взлеты, то резкие падения. Надеемся, что ей наконец-то удастся окончательно выйти замуж и прожить прекрасную супружескую жизнь с Сэмом.

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