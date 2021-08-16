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Бритни Спирс готовится переплюнуть принца Гарри и Меган Маркл, дав интервью Опре

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 августа, 11:12
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Как сообщают зарубежные СМИ, Бритни Спирс хочет раскрыть все подробности ее борьбы за свободу. Вот уже 13 лет поп-звезда находится под опекой своего отца Джеймса Спирса
Бритни Спирс даст интервью Опре Уинфри и расскажет правду о своей жизни
Бритни Спирс даст интервью Опре Уинфри и расскажет правду о своей жизни / Фото: instagram.com/britneyspears, instagram.com/oprah

Недавно в СМИ появилась информация об отказе отца Спирс от опекунства, но официально это пока что никто не подтверждает. Отказ Джеймса Спирс от опеки над дочерью еще не означает, что Бритни получит полную свободу и право распоряжаться своими финансами и жизнью в целом. Возможно, ей назначат нового опекуна.

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А пока процесс борьбы за свободу в самом разгаре, Бритни не тратит время зря и заручается поддержкой общественности и известных персон. Знаменитая телеведущая Опра Уинфри, которой в марте этого года дали скандальное интервью Меган Маркл и принц Гарри, тоже в числе тех, кто готов поддержать Бритни Спирс.

Как сообщает The Mirror со ссылкой на адвоката поп-звезды, Бритни планирует дать большое интервью Опре и рассказать на всю страну о всех сложностях процесса борьбы за свою свободу. Если это окажется правдой, то интервью Бритни, вероятно, станет еще более скандальным и популярным, чем беседа принца Гарри и Меган Маркл с Опрой.

Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери
Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

Как сообщает инсайдер, многие шоу и СМИ предлагали Бритни поделиться своей историей, однако выбор Спирс пал именно на легендарную Опру.

Что происходит с Бритни Спирс?

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С 2008 года знаменитая певица Бритни Спирс находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может самостоятельно развивать свою карьеру, распоряжаться собственными финансами, заводить детей – ранее артистка заявила, что все эти годы ее накачивали литием и ставили внутриматочную спираль.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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