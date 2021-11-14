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Бритни Спирс хочет подать в суд на отца – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
14 ноября, 08:50
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Американская певица в течение 13 лет находилась под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью. Вчера Бритни Спирс обрела долгожданную свободу
Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками - СМИ
Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками - СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Но пережитые ужасы певица не собирается прощать отцу. По словам источника, Бритни Спирс очень зла на Джейми Спирса.

Она наняла бухгалтеров-криминалистов и намеревается подать в суд на своего отца Джеймса за "злоупотребление опекунством", – рассказал источник из окружения певицы изданию Daily Mail.

Бритни Спирс собирается отомстить отцу за 13 лет опеки
Бритни Спирс собирается отомстить отцу за 13 лет опеки / Фото: Getty Images

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Адвокат Бритни Спирс пока не готов подтвердить эти слова. Он отметил, что решение певица будет принимать сама.

Что было с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

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За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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