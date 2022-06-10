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Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились: как прошла свадьба и кто был из гостей (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 июня, 08:45
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В жизни поп-дивы наступила долгожданная белая полоса. Более того, она наконец-то обрела счастье со своим любимым
Официально: Бритни Спирс и Сэм Асгари стали супругами
Официально: Бритни Спирс и Сэм Асгари стали супругами / Фото: Getty Images

Одна из самых обсуждаемых парочек шоу-бизнеса сыграла свадьбу! Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари 9 июня. Праздник был тихим, скромным и почти семейным. Хотя от поп-дивы ожидали чего-то грандиозного, но она решила всем все "обломать" :)

40-летняя певица и 28-летний фитнес-инструктор сказали друг другу заветное "да" в белом шатре, установленном на дворе виллы поп-звезды в Калифорнии. Как сообщает издание PEOPLE , ссылаясь на инсайдеров, Бритни Спирс надела свадебное платье от Versace и шла к алтарю под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.

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Место, где состоялась свадьба Бритни и Сэма
Место, где состоялась свадьба Бритни и Сэма / Фото: TMZ

На свадьбе иконы 2000-х присутствовало примерно 100 гостей – только самые близкие друзья. В списки приглашенных включили Донателлу Версаче, Мадонну, Селену Гомес, Кристину Агилеру, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон с мамой Кэти Хилтон, а также мужа светской львицы Картера Реума и других.

Пэрис и Кэти Хилтон
Пэрис и Кэти Хилтон

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Донателла Версаче и Дрю Бэрримор
Донателла Версаче и Дрю Бэрримор / Фото: eonline.com

Картер Реум и Мария Менунос
Картер Реум и Мария Менунос / Фото: eonline.com

Известно, что родителей и сестры Бритни на церемонии не было (это неудивительно, ведь у них натянутые отношения). В то же время Спирс позвала на свадьбу своего старшего брата Брайана.

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Также не было на свадьбе и сыновей певицы – 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена. Однако адвокат отца парней Кевина Федерлайна признался, что подростки счастливы за свою маму.

Певица Бритни Спирс с сыновьями
Певица Бритни Спирс с сыновьями / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке в сентябре прошлого года – за два месяца до освобождения от опеки отца певицы. В общем парочка вместе уже почти шесть лет. Они познакомились в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, после чего стали встречаться.

Бритни начала планировать и мечтать о своей свадьбе вскоре после того, как обручилась в ноябре. Для нее очень важно, что она наконец-то сможет выйти замуж. Она хочет, чтобы все было идеально, – делился тогда инсайдер.

По слухам, пара планировала провести церемонию бракосочетания на Гавайях еще в 2021 году, но все пришлось отложить из-за суда с Джереми Спирсом – отцом звезды.

Напомним, что экс-муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на свадьбу певицы и пытался сорвать ее.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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