Бритни Спирс беременна в третий раз

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Бритни Спирс в третий раз станет мамой / Фото: instagram.com/britneyspears

40-летняя знаменитость объявила, что ждет ребенка от своего партнера Сэма Асгари. Сообщение Бритни опубликовала сегодня в Instagram-профиле. Вот так новость!

Спирс рассказала, что сделала тест на беременность после того, как набрала вес во время недавнего отпуска на Гавайях.

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Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи... чтобы снова набрать, — написала Бритни, добавив, что ее бойфренд предположил, что это просто "беременность едой". — Итак, я сделала тест на беременность и… у меня будет ребенок.

Скриншот: instagram.com/britneyspears

В посте артистка также призналась, что страдала перинатальной депрессией, когда была беременна (в 2005 и 2006 годах).

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Я должна сказать, что это абсолютно ужасно, – добавила она.

Напомним, в сентября прошлого года Бритни Спирс поделилась радостной новостью, что бойфренд Сэм Асгари сделал ей предложение.

Стало известно, когда на самом деле Сэм Асгари сделал предложение Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, после чего начала встречаться. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств с ее отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом.

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