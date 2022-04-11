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Бритни Спирс беременна в третий раз

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 23:15
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Бритни Спирс в третий раз станет мамой
Бритни Спирс в третий раз станет мамой / Фото: instagram.com/britneyspears

40-летняя знаменитость объявила, что ждет ребенка от своего партнера Сэма Асгари. Сообщение Бритни опубликовала сегодня в Instagram-профиле. Вот так новость!

Спирс рассказала, что сделала тест на беременность после того, как набрала вес во время недавнего отпуска на Гавайях.

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Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи... чтобы снова набрать, — написала Бритни, добавив, что ее бойфренд предположил, что это просто "беременность едой". — Итак, я сделала тест на беременность и… у меня будет ребенок.

Скриншот: instagram.com/britneyspears

В посте артистка также призналась, что страдала перинатальной депрессией, когда была беременна (в 2005 и 2006 годах).

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Я должна сказать, что это абсолютно ужасно, – добавила она.

Напомним, в сентября прошлого года Бритни Спирс поделилась радостной новостью, что бойфренд Сэм Асгари сделал ей предложение.

Стало известно, когда на самом деле Сэм Асгари сделал предложение Бритни Спирс
Стало известно, когда на самом деле Сэм Асгари сделал предложение Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, после чего начала встречаться. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств с ее отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом.

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Мы также, писали, что мать Бритни Спирс вымогает у певицы деньги.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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