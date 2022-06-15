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Бритни Спирс купила шикарный особняк с необычной комнатой – ее предназначение вас удивит (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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15 июня, 22:01
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После довольно скромной свадьбы, на которой было не более 100 человек, Бритни решила заняться "квартирным вопросом"
Бритни Спирс купила шикарный особняк в Калифорнии
Бритни Спирс купила шикарный особняк в Калифорнии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, dailymail

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились 9 июня. Их свадебную церемонию до сих пор обсуждают в соцсетях. А теперь для фанов артистки появился новый повод для обсуждений: поп-звезда 2000-х купила шикарный дом, который находится недалеко от дома ее экс-мужа Кевина Федерлайна, где он живет с их с Бритни сыновьями – 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом, пишет Daily Mail.

Особняк оценивается в 11,8 млн долларов, его площадь – более 1000 квадратных метров.

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Дом находится в Калабасасе, Калифорния, где расположены особняки многих голливудских звезд. Соседями Бритни станут сестры клана Кардашьян-Дженнер, Уилл Смит, The Weeknd, Дрейк и многие другие.

Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
Дом Бритни Спирс в Калифорнии
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Кроме многочисленных спален и других помещений, в доме есть необычное место — комната, предназначенная исключительно для упаковки подарков, где Бритни и ее новоиспеченный муж Сэм Асгари будут готовить презенты во время праздников.

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Дом включает в себя обширный задний двор с большим бассейном и водной горкой. Этот участок также украшен несколькими фонтанами, а к бассейну подключена гидромассажная ванна.

В общем, скучать в новом доме Бритни точно не будет!

Раньше мы показывали, какой была свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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