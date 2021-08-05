Бритни Спирс лечит социофобию общением со свиньями (фото)

Помимо того, что певица Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, она также страдает от социальной тревожности. Преодолеть это ей помогают животные

Бритни Спирс проходит терапию со свиньями / Фото: instagram.com/britneyspears

Недавно Бритни Спирс заявила, что завершает карьеру из-за опекунства отца, а теперь призналась, что у нее социофобия. Артистка убеждена, что ее социальную тревожность спровоцировали, в частности, папарацци, которые фотографируют ее с неудачных ракурсов. Бритни привела в пример свои новые фото, на которых ее ноги выглядят более худыми, чем на снятых папарацци кадрах.

В Instagram Бритни Спирс опубликовала серию фото со свиньями и поделилась впечатлениями от встречи с этими животными.

Я никогда не рассказывала об этом, потому что это так неловко, ведь я должна быть бесстрашной артисткой. Но я также проводила время с лошадьми, проходя конную терапию несколько дней в неделю, чтобы облегчить свою социальную тревожность, – призналась певица.

Бритни добавила, что общение со свиньями очень терапевтическое. Затем звезда переключилась на фотографов, которые тайком снимают ее и публикуют фото в Сети.

Посмотрите, как по-другому выглядят мои ноги по сравнению с фотографиями в новостях, сделанных несколько дней назад! – эмоционально заявила Бритни намекая, что папарацци подрисовывают ей лишний вес.

Бритни Спирс пожаловалась на папарацци / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, что Бритни Спирс не может свободно заниматься карьерой и вести концертную деятельность, так как с 2008 года находится под опекунством отца. Джеймс Спирс полностью контролирует ее и принимает решения по поводу ее финансов, медицины, личной жизни и даже таких базовых вещей, как покупка кофе. В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие.

Небезызвестно, что у Бритни Спирс за годы ее работы накопилось многомиллионное состояние, которое может представлять интерес для ее родственников. На данный момент Бритни продолжает бороться за свободу.

Почему экс-супруг Бритни Спирс был недавно арестован – узнайте в видео:

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