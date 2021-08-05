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Бритни Спирс лечит социофобию общением со свиньями (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
5 августа, 17:38
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Помимо того, что певица Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, она также страдает от социальной тревожности. Преодолеть это ей помогают животные
Бритни Спирс проходит терапию со свиньями
Бритни Спирс проходит терапию со свиньями / Фото: instagram.com/britneyspears

Недавно Бритни Спирс заявила, что завершает карьеру из-за опекунства отца, а теперь призналась, что у нее социофобия. Артистка убеждена, что ее социальную тревожность спровоцировали, в частности, папарацци, которые фотографируют ее с неудачных ракурсов. Бритни привела в пример свои новые фото, на которых ее ноги выглядят более худыми, чем на снятых папарацци кадрах.

В Instagram Бритни Спирс опубликовала серию фото со свиньями и поделилась впечатлениями от встречи с этими животными.

Я никогда не рассказывала об этом, потому что это так неловко, ведь я должна быть бесстрашной артисткой. Но я также проводила время с лошадьми, проходя конную терапию несколько дней в неделю, чтобы облегчить свою социальную тревожность, – призналась певица.

Бритни добавила, что общение со свиньями очень терапевтическое. Затем звезда переключилась на фотографов, которые тайком снимают ее и публикуют фото в Сети.

Посмотрите, как по-другому выглядят мои ноги по сравнению с фотографиями в новостях, сделанных несколько дней назад! – эмоционально заявила Бритни намекая, что папарацци подрисовывают ей лишний вес.

Бритни Спирс пожаловалась на папарацци
Бритни Спирс пожаловалась на папарацци / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, что Бритни Спирс не может свободно заниматься карьерой и вести концертную деятельность, так как с 2008 года находится под опекунством отца. Джеймс Спирс полностью контролирует ее и принимает решения по поводу ее финансов, медицины, личной жизни и даже таких базовых вещей, как покупка кофе. В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие.

Небезызвестно, что у Бритни Спирс за годы ее работы накопилось многомиллионное состояние, которое может представлять интерес для ее родственников. На данный момент Бритни продолжает бороться за свободу.

Почему экс-супруг Бритни Спирс был недавно арестован – узнайте в видео:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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