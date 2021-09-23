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Бритни Спирс может избавиться от опеки отца уже этой осенью – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 сентября, 08:48
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39-летняя поп-певица с 2008 года находится под полным контролем своего отца. Звезда не может распоряжаться своими же деньгами и даже заводить детей без разрешения отца
Бритни Спирс может избавиться от опеки отца совсем скоро
Бритни Спирс может избавиться от опеки отца совсем скоро / Фото: Getty Images

Бритни Спирс может обрести долгожданную свободу уже совсем скоро. Как пишет Variety, адвокат певицы Мэтью Розенгарт настаивает на немедленном отстранении ее отца от должности опекуна. Защита Бритни обвинила Джейми Спирса в злоупотреблении своим положением, в частности, по контролю над финансами певицы.

Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери
Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

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Розенгарт предлагает назначить временного опекуна, пока идет борьба за полное прекращение опекунства. Суд рассмотрит просьбу адвоката певицы на заседании, которое запланировано на 29 сентября.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и грабит ее, прикрываясь заботой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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