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Бритни Спирс на самом деле не свободна – друг певицы объяснил, почему

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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5 июня, 18:44
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Один из близких друзей американской поп-дивы 2000-х заявил, что до сих пор не может с ней увидеться
Лэнс Басс заявил, что вокруг Бритни Спирс "построили стену"
Лэнс Басс заявил, что вокруг Бритни Спирс "построили стену" / Фото: instagram.com/britneyspears, instagram.com/lancebass

Бывший участник американского бойз-бэнда NSYNC и давний друг Бритни Спирс, Лэнс Басс, насторожил многомиллионную армию фанатов поп-звезды своим признанием.

Как сообщает Page Six, Лэнс уверяет, что Бритни нельзя считать полностью "свободной" – на артистку до сих пор оказывают давление люди из ее окружения.

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Артист заявил, что он до сих пор не общался с Бритни после того, как она избавилась от опекунства своего отца в ноябре 2021 года.

Просто, знаете...Вокруг нее стена. И по какой-то причине эти люди не хотят, чтобы ее старые друзья вмешивались в ее жизнь. Я желаю ей счастья. Она кажется счастливой, чему я рад, – заявил Басс.

Бритни Спирс до сих пор контролируют ее родные?
Бритни Спирс до сих пор контролируют ее родные? / Фото: Getty Images

43-летний Басс и 40-летняя Спирс знают друг друга с конца 90-х. В то время певица также встречалась с бывшим коллегой Басса по группе – знаменитым певцом и актером Джастином Тимберлейком.

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Сейчас в жизни Бритни Спирс происходят большие перемены. Она освободилась от 13-летней опеки своего отца и получила предложение руки и сердца от возлюбленного – Сэма Асгари. Кроме этого, артистка готовилась в третий раз стать мамой. Однако позже Спирс сообщила, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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