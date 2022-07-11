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Бритни Спирс накормила чужого ребенка пластилином во время медового месяца

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 июля, 16:39
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Поп-дива познакомилась с молодой семьей с двумя детьми. Общение с 6-месячной малышкой очень впечатлило 40-летнюю певицу
Бритни Спирс на отдыхе познакомилась с 6-месячной малышкой из Чикаго
Бритни Спирс на отдыхе познакомилась с 6-месячной малышкой из Чикаго / Фото: instagram.com/britneyspears

Буквально вчера Бритни Спирс вернулась из медового месяца на островах, где загорала топлес и зажигала на яхте вместе со своим мужем Сэмом Асгари.

Кроме загара и моря впечатлений, у певицы появились новые знакомые. В своем Instagram Спирс поделилась фотографиями с очаровательной 6-месячной малышкой.

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С родителями девочки Бритни познакомилась во время отдыха. Семья с двумя детьми произвела невероятное впечатление на поп-звезду.

Боже, какая красивая семья… Я играла в пинг-понг с их 4-летним мальчиком … Он был таким накачанным… как будто он качался в 4… у меня плохо с именами, но я помню его звали Генри, – рассказала певица.

Исполнительница сказала, что мальчик напомнил ей собственных сыновей, когда они были в таком же возрасте.

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Но самым запоминающимся моментом для Бритни стало то, как они вместе с малышкой стали есть...пластилин! Звезда явно отвыкла от общения с маленькими детьми и была не в курсе новых "ништяков" в детском мире.

Малышка ела розовый пластилин, но мама сказала: "Ты можешь его есть"… Я думала, что она издевается надо мной!!! Она посоветовала мне попробовать… так что я села с этой прекрасной семьей и съела розовый пластилин, – удивила поклонников Спирс.

Как рассказала Бритни, эта семья приехала из Чикаго, где певица "купила любимые джинсы". Теперь они переписываются по электронной почте.

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Встреча с малышкой стала очень трогательной и запоминающейся для американской певицы. Напомним, что незадолго до свадьбы Бритни Спирс потеряла своего ребенка из-за выкидыша.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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