Бритни Спирс намекнула на пополнение в семье (видео)

Американская певица наслаждается долгожданной свободной после того, как избавилась от опеки отца и строит планы на будущее

Бритни Спирс сообщила о пополнении в семье / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс не скрывает, что мечтает стать мамой в третий раз. Поклонники внимательно следят за новостями о певице и новая публикация спровоцировала обсуждения в комментариях.

Бритни опубликовала видео, на котором она покачивает на руках и кормит кого-то из бутылочки. Снято видео со спины, поэтому не видно, кого именно держит певица.

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Новое пополнение в семье. Угадайте — мальчик или девочка? – написала артистка.

В комментариях подписчики сделали предположение, что на руках у певицы котенок или щенок, которого подарил Бритни Сэм Асгари. Сама певица пока не спешит делать новые публикации и делиться подробностями о новом члене семьи.

Сейчас Бритни Спирс состоится в отношениях Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. Бойфренд певицы поддерживал ее во время судебных разбирательств с ее отцом. В сентября Сэм сделал Бритни предложение. Когда состоится свадьба, пока не известно. Инсайдеры рассказывают, что подготовка идет полным ходом, но среди гостей Бритни не хочет видеть своих родных