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Бритни Спирс намекнула на пополнение в семье (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 12:24
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Американская певица наслаждается долгожданной свободной после того, как избавилась от опеки отца и строит планы на будущее
Бритни Спирс сообщила о пополнении в семье
Бритни Спирс сообщила о пополнении в семье / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс не скрывает, что мечтает стать мамой в третий раз. Поклонники внимательно следят за новостями о певице и новая публикация спровоцировала обсуждения в комментариях.

Бритни опубликовала видео, на котором она покачивает на руках и кормит кого-то из бутылочки. Снято видео со спины, поэтому не видно, кого именно держит певица.

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Новое пополнение в семье. Угадайте — мальчик или девочка? – написала артистка.

В комментариях подписчики сделали предположение, что на руках у певицы котенок или щенок, которого подарил Бритни Сэм Асгари. Сама певица пока не спешит делать новые публикации и делиться подробностями о новом члене семьи.

Сейчас Бритни Спирс состоится в отношениях Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. Бойфренд певицы поддерживал ее во время судебных разбирательств с ее отцом. В сентября Сэм сделал Бритни предложение. Когда состоится свадьба, пока не известно. Инсайдеры рассказывают, что подготовка идет полным ходом, но среди гостей Бритни не хочет видеть своих родных

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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