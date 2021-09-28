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Бритни Спирс назвала документалки о себе "безумием". Фаны вновь переживают за певицу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 11:53
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Бритни Спирс опубликовала новый пост, который посвятила документальным фильма о себе. Но фаны не верят, что публикацию делала певица
/ Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс вновь у всех на слуху из-за разбирательств с отцом. Такой сюжет многие компании просто не могли пропустить и стали снимать документальные фильмы о певице. Накануне очередного судебного слушания по делу об опеке над Бритни Спирс Netflix показал трейлер фильма "Бритни против Спирс", а Hulu и The New York Times выпустили вторую часть "Контролируя Бритни Спирс"

У себя в Instagramпевица решила прокомментировать документальные фильмы о себе и своей жизни. Она рассказала фанатам, что посмотрела отрывок из новой документальной картины, не уточнив, какой именно.

Друзья, это безумие. Я немного посмотрела последний документальный фильм и должна сказать, что несколько раз пыталась понять, что происходит. Я действительно стараюсь отстраниться от этой драмы. Во-первых, это в прошлом. Во-вторых, может диалог звучать лучше? В-третьих, ничего себе, они использовали самые красивые мои кадры в мире! Что я могу сказать, – написала певица.

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Кстати, ранее певица написала "все это неправда", но потом отредактировала пост.

Скриншот:Instagram
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После того как стало известно, что у Джереми Спирс был доступ к телефону дочери, фанаты стали сомневаться, что этот пост написала певица.

  • "Это не Бритни! Верните ей Instagram!"
  • "Омг, что происходит?"
  • "Свободу Бритни! Это не она, ребята"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

За опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и грабит ее, прикрываясь заботой о ней.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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