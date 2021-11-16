Бритни Спирс собирается праздновать освобождение от опеки еще два месяца

Популярная американская артистка после 13 лет контроля теперь самостоятельно может распоряжаться своей жизнью

Бритни Спирс рассказала, как проходят ее дни после избавления от опекунства / Фото: instagram.com/britneyspears

У себя в Instagram певица решила поделиться, как прошли ее первые дни после избавления от опекунства.

Какие прекрасные выходные... Я была на седьмом небе от счастья! Я выпила свой первый бокал шампанского в самом красивом ресторане, который я когда-либо видела! Я буду праздновать свободу в течение следующих двух месяцев! Я имею в виду после 13 лет опеки, – написала Бритни.

Певица Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

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Бритни Спирс не устает благодарить своих поклонников и адвоката, что они помогли ей обрести такую долгожданную свободу.

Я ждала очень долго... Я так счастлива, что Мэтью Розенгарт вошел в мою жизнь, чтобы изменить ее. Я бесконечно благодарна ему за это. Вы не представляете, каково это — видеть столько людей, которые празднуют мою победу! Я так люблю своих поклонников. Спасибо вам! – написала певица.

Что было с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

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За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни.

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