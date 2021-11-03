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Бритни Спирс обвинила мать в 13-летней опеке: Отец не такой умный, чтобы додуматься до всего этого

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 13:06
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Американская звезда с 2008 года находилась под полным контролем своего отца и не могла распоряжаться своей жизнью
Бритни Спирс рассказала новые детали об опеки
Бритни Спирс рассказала новые детали об опеки / Фото: Getty Images

В сентябре суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Совсем скоро состоится еще одно заседание, на котором вынесут окончательное решение касаемо опеки. А пока все ждут суда, певица во всем случившимся обвинила свою мать Линн Спирс.

Певица Бритни Спирс с матерью
Певица Бритни Спирс с матерью / Фото: Getty Images

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Бритни опубликовал пост в Instagram, но потом быстро его удалила. Об этом пишет Daily Mail.

Я заново родилась, я улыбаюсь, потому что вы наконец ушли из моей жизни и позволили мне жить самостоятельно. Мой отец стал моим опекуном 13 лет назад, но люди не знают, что это моя мать подкинула ему идею. Она испортила мне жизнь. Так что забирай свои "Я не понимаю, в чем дело" и вали, ты прекрасно знаешь, что ты сделала. Отец не такой умный, чтобы додуматься до всего этого. Но сегодня я улыбаюсь, ведь я начала новую главу своей жизни, – написала певица.

Скриншот: Instagram

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

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За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

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В сентябре стало известно, что суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Борьба за полную свободу продолжается. Слушание по вопросу полного прекращения опекунства состоится 12 ноября. Бритни придется встретиться с отцом на заседании. Обе стороны еще должны дать показания.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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