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Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 августа, 11:13
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По данным СМИ, конфликт у Бритни Спирс с домработницей произошел из-за домашних питомцев певицы. Сама Бритни отказывается комментировать появившуюся информацию
Домработница Бритни Спирс написала заявление в полицию на певицу
Домработница Бритни Спирс написала заявление в полицию на певицу / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс, которая по слухам готовится дать интервью Опре Уинфри, попала в скандал. Домработница певицы обвинили ее в нападении. Об этом пишет портал TMZ.

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Как утверждает домработница Бритни, ей пришлось отвезти одного из питомцев артистки к ветеринару, потому что с собакой неправильно обращались. Когда она вернулась, возник спор о здоровье питомца. Затем Бритни, по словам домработницы, выхватила телефон из ее рук. Домработницы звезды заявила в полицию о нападении.

Бритни Спирс не комментирует обвинения
Бритни Спирс не комментирует обвинения / Фото: Getty Images

По вызову на место происшествия приехали сотрудники полиции, но они не зафиксировали серьезных травм.

Уточняется, что сама Бритни никак не хочет комментировать инцидент. Ее представители опровергают обвинения домработницы.

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Напомним, сейчас Бритни продолжает борьбу за свою свободу. Недавно стало известно, что отец певицы готов отказаться от опекунства.

Почему Бритни Спирс находится под опекой отца?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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