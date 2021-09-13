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Бритни Спирс объявила о помолвке с молодым бойфрендом (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 сентября, 08:21
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Популярная американская певица встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари пять лет. Пара сообщила о помолвке в Instagram
Бритни Спирс выходит замуж
Бритни Спирс выходит замуж / Фото: instagram.com/britneyspears

После появившегося шанса избавиться от опеки отца Бритни Спирс поделилась еще одной радостной новостью. 27-летний бойфренд певицы Сэм Асгари сделал ей предложение. Об этом Бритни рассказала в Instagram.

Певица опубликовала видео с кольцом на безымянном пальце.

Черт, я не могу в это поверить, – подписала видео Бритни Спирс.

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В комментариях поклонники стали поздравлять певицу с такими радостными событием.

  • "Поздравляю, Бритни"
  • "Поздравляем, Бритни! Мы счастливы за тебя"
  • "Так счастливы за тебя, королева"
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Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и грабит ее, прикрываясь заботой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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