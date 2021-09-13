Бритни Спирс объявила о помолвке с молодым бойфрендом (видео)

После появившегося шанса избавиться от опеки отца Бритни Спирс поделилась еще одной радостной новостью. 27-летний бойфренд певицы Сэм Асгари сделал ей предложение. Об этом Бритни рассказала в Instagram.
Певица опубликовала видео с кольцом на безымянном пальце.
Черт, я не могу в это поверить, – подписала видео Бритни Спирс.
В комментариях поклонники стали поздравлять певицу с такими радостными событием.
- "Поздравляю, Бритни"
- "Поздравляем, Бритни! Мы счастливы за тебя"
- "Так счастливы за тебя, королева"
Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.
Почему Бритни Спирс борется за свободу?
Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.
В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и грабит ее, прикрываясь заботой.
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