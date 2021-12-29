Бритни Спирс вместе с сыновьями и женихом весело провели время: смотрите редкое видео

Этот год для Бритни Спирс, безусловно, можно назвать самым счастливым за последние несколько лет. Она освободилась от опеки отца, впервые за 13 лет путешествовала за пределами США и наконец-то нашла искреннюю любовь. Кроме того, звезда все чаще проводит время вместе со своими сыновьями – 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом.
На днях 40-летняя артистка опубликовала в Instagram теплый семейный ролик. Таким образом, певица показала, как проводит время с мальчишками.
Приключения с детьми – так весело, – лаконично подписала видео Спирс.
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Как видно на видео, вместе с Бритни и ее детьми был и жених звезды – Сэм Асгари, который в этом году сделал предложение любимой. Они весело провели время в интерактивном художественном центре в Лос-Анджелесе.
Кстати, осенью друг бывшего мужа певицы – Эдди Моралес опубликовал фото сыновей Бритни. На них четко видно, как Шон и Джейден повзрослели и стали похожи на свою звездную маму.
Сыновья Бритни Спирс живут со своим отцом. После развода со звездой Кевин Федерлайн получил право опеки над ними, так как певицу признали недееспособной. Впрочем, артистка старается как можно чаще с ними видеться. И, судя по последнему видео, Шон и Джейден прекрасно поладили с бойфрендом матери.
Неудачный брак Бритни
Напомним, в 2004 году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, а впоследствии родила двух красавцев-сыновей. Однако уже в 2006 году она подала на развод, ведь мужчина нигде не работал, сидел на ее шее и любил тратить ее же деньги на разные тусовки.
После этого Бритни буквально сошла с ума – ее было не узнать. Чего стоят выходки артистки вроде бритья головы, спонтанные звонки в полицию с просьбой привезти пиццу и зависимости от наркотиков и алкоголя.
Поэтому маму-одиночку на время лишили права видеться с сыновьями. Певица проходила лечение в медицинском центре и психиатрической клинике. А уже в 2008 году суд назначил ее отца Джейми Спирса опекуном. Поклонники Бритни до сих пор обвиняют во всех бедах звезды именно Федерлайна.