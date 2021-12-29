Бритни Спирс вместе с сыновьями и женихом весело провели время: смотрите редкое видео

Досуг с детьми для поп-дивы – это драгоценное время. Ведь парни после развода родителей живут со своим отцом и редко видятся с мамой

Бритни Спирс показала редкое видео с повзрослевшими сыновьями. / Фото: instagram.com/britneyspears

Этот год для Бритни Спирс, безусловно, можно назвать самым счастливым за последние несколько лет. Она освободилась от опеки отца, впервые за 13 лет путешествовала за пределами США и наконец-то нашла искреннюю любовь. Кроме того, звезда все чаще проводит время вместе со своими сыновьями – 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом.

На днях 40-летняя артистка опубликовала в Instagram теплый семейный ролик. Таким образом, певица показала, как проводит время с мальчишками.

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Приключения с детьми – так весело, – лаконично подписала видео Спирс.

Как видно на видео, вместе с Бритни и ее детьми был и жених звезды – Сэм Асгари, который в этом году сделал предложение любимой. Они весело провели время в интерактивном художественном центре в Лос-Анджелесе.

Кстати, осенью друг бывшего мужа певицы – Эдди Моралес опубликовал фото сыновей Бритни. На них четко видно, как Шон и Джейден повзрослели и стали похожи на свою звездную маму.

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Сыновья Бритни Спирс – Шон и Джейден / Фото: instagram.com/emoofficial718

Сыновья Бритни Спирс живут со своим отцом. После развода со звездой Кевин Федерлайн получил право опеки над ними, так как певицу признали недееспособной. Впрочем, артистка старается как можно чаще с ними видеться. И, судя по последнему видео, Шон и Джейден прекрасно поладили с бойфрендом матери.

Неудачный брак Бритни

Напомним, в 2004 году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, а впоследствии родила двух красавцев-сыновей. Однако уже в 2006 году она подала на развод, ведь мужчина нигде не работал, сидел на ее шее и любил тратить ее же деньги на разные тусовки.

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Бритни Спирс и Кевин Федерлайн. / Фото: Getty Images

После этого Бритни буквально сошла с ума – ее было не узнать. Чего стоят выходки артистки вроде бритья головы, спонтанные звонки в полицию с просьбой привезти пиццу и зависимости от наркотиков и алкоголя.

Поэтому маму-одиночку на время лишили права видеться с сыновьями. Певица проходила лечение в медицинском центре и психиатрической клинике. А уже в 2008 году суд назначил ее отца Джейми Спирса опекуном. Поклонники Бритни до сих пор обвиняют во всех бедах звезды именно Федерлайна.